習近平國師預言世界大戰恐爆發 美國正將戰爭引向亞太

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，在全球民粹主義高漲及世界日益兩極化下，今天沒有人可以低估發生世界大戰的可能性，而應思考戰爭將以什麼形式發生？主戰場會在中東、歐洲還是亞太？

鄭永年是大陸知名政治經濟學家，因曾出席大陸國家主席習近平召開的座談會而被視為是北京中央智庫，甚至被稱為「國師」。隸屬於香港中文大學（深圳）的微信公眾號《大灣區評論》，於21日發表鄭永年題為「今天沒有人可以低估世界大戰的可能性了」的文章。

鄭永年指出，「今天，在全球範圍內，無論西方還是東方、北方還是南方、發達國家還是發展中國家、大國還是小國，所有社會都彌漫著高漲的民粹主義和民族主義情緒，所不同的只是國家的控制能力問題。」

他警告，目前最值得擔心的是美國政治巨變的可能性，亦即川普再次掌權的可能。他認為，一旦川普再次當選，一個準法西斯政權似乎不可避免。而如果美國的政權轉向法西斯化，歐洲一些政權的法西斯化也並非沒有可能。更重要的是，大西洋兩邊的法西斯力量還可能結成聯盟。

鄭永年稱，在國際層面，如今世界大戰的可能性就更加明顯了——世界正在迅速兩極化。他表示，當前全球經貿開始出現兩極化，在美國搞經濟民族主義和貿易保護主義的同時，中國也正在以自己的方式推動經濟全球化。

他認為，「一個世界、兩個市場」的局面已經成型：一個以美國為中心的市場已經制度化，而一個以中國為中心的市場則正在「被」形成。

其次是意識形態的兩極化。鄭永年稱，美國以意識形態打壓中國已經到了「無所不用其極」的程度，表現在各個領域，尤其體現在晶片戰爭、「新疆棉」和台海問題上。

與此同時，當前全球地緣政治也逐漸形成兩極化。鄭永年說，美國已在中國周邊塑造至少六個小多邊，包括美日菲三邊聯盟、美日韓三邊聯盟（JAROKUS）、美英澳三邊聯盟（AUKUS）、美日印澳四邊安全對話（Quad）、五眼聯盟（美英澳加紐）、美越印三邊聯盟，還有一個準美日越三邊聯盟尚處於醞釀階段。

因此，鄭永年預期，現在已不是世界大戰爭是否可能爆發，而是戰爭將以什麼形式爆發，以及世界大戰的主戰場會在哪裡的問題了。

他認為，中東的以哈衝突很難發展成為世界大戰；俄烏戰爭如何結束仍是未知數，但要演變成美國和歐洲主要大國與俄羅斯直接交戰的世界大戰的可能性也不大。

鄭永年表示，美國現在的亞太或印太政策趨勢是「一切為了應付中國」。「對美國來說，只要能擊垮中國，使其還是最後的『勝利者』，哪怕整個亞洲被戰爭毀滅也在所不惜」。

「也就是說，對中國最嚴峻挑戰就是如何有效地回應——美國在中國周邊營造戰爭環境，把世界性戰爭引向亞太地區，最終實現其圍堵和遏制中國的戰略目標。」