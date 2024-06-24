美進一步限制投資中國 北京表示嚴重關切

美國財政部21日發布擬議規定，將禁止或要求通報某些可能威脅美國國安的中國人工智慧與其他科技產業投資。中國商務部今天回應，對此表示嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。

中國商務部新聞發言人今天透過官網回應，指美方反覆強調無意對中國「脫鉤」，卻執意發布擬議規定，限制美方企業對中國投資，打壓中國產業正常發展。

這名發言人批評這是典型的「泛化國家安全」做法，違背兩國元首舊金山會晤共識，影響中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。

這名發言人又說，中方對此表示嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。他並呼籲美方停止將經貿問題政治化、武器化，取消對中國投資限制。

路透社報導，美國總統拜登去年8月簽署一份行政命令，指示監管美國在半導體、微電子、量子運算與人工智慧（AI）的某些投資，防止美國技術協助中國發展精密科技與主宰全球市場。

美國財政部在初步評議期結束後，6月21日公布了擬議規定與一系列例外情況。這些規定讓美國個人與公司負有責任，以判定哪些交易將遭限制或禁止。

擬議的規定將禁止交易的範圍涵蓋用於某些終端用途的AI，以及涉及使用特定數量運算能力訓練的系統，但也要求對發展未遭禁止的AI系統或半導體相關交易進行通知。

美國將在8月4日前徵詢公眾對擬議規定的意見，預計將如期在年底前實施這些規定。