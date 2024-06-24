中國管理科學研究院銷售證書牟利 遭撤銷登記

中國管理科學研究院近年傳出濫設下屬機構、大肆銷售培訓證書，只須花費人民幣千元，下屬二級機構數小時內就能提供專業證書，含金量及真實性引發質疑。該單位23日已遭撤銷登記。

綜合香港星島日報、中國媒體新民晚報報導，中國管理科學研究院為中國第一家經中國批准專門從事管理科學和交叉科學研究的新型科研諮詢機構，長期存在濫設下屬機構、大肆銷售培訓證書等問題。

中國國家事業單位登記管理局23日發布通告，稱該單位有上述行為外，還大肆招攬各類「特聘專家」、「客座教授」，並違規使用帶「中國」字頭機構進行對外宣傳並主辦論壇會議，嚴重影響社會秩序穩定，因此對中國管理科學研究院作出撤銷登記。

近年來，中國管理科學研究院及其學術委員會已多次引發爭議，該院曾被形容為「一邊尋找掛靠的上級主管單位、一邊構建下屬二級機構、一邊內鬥」，另一方面，又販售蓋有該機構學術委員會印章的證書。

2019年，新華社就曾報導有人在網路大量銷售「中」字頭的全國大賽獎狀、職業技能證書，大多涉及到中國管理科學研究院。也有媒體報導指出，該機構的二級分支機構歸屬不明，還濫發400種資格證書，幾小時就能拿到證書，收費僅在人民幣600至1000元之間（約新台幣2600至4400元）。

該機構也曾多次被懷疑有販賣頭銜之嫌，像是2021年引發爭議的「熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）」論文作者郭萍，也曾頂著「中國管理科學研究院學術委員會心腦教育研究中心副主任」的頭銜。當時，一名心腦教育研究中心工作人員表示，郭萍是掛名的，他們是合作關係。

中國管理科學研究院及其下屬機構經常出現在國家事業單位登記管理局網站「違法違規信息通告」欄目上。

據中國管理科學研究院官網顯示，該院由科學家錢學森、錢三強、錢偉長和裴麗生、馬洪等200多位高級科研人員發起，1987年經批准成立的國家事業單位，為國際管理學者協會聯盟（IFSAM）的理事單位。