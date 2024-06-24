李振廣：陸祭懲獨《意見》最大限度讓台獨成孤家寡人

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，大陸官方日前發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，其震懾作用可以警醒一些人避免滑向台獨分裂的深淵，並能最大限度地使台灣的台獨分子成為孤家寡人、成為少數。

據中評社報導，《意見》提到可對台獨頑固分子進行依法「缺席審判」，最高刑法可判處死刑，同時也設置了寬嚴相濟舉措。李振廣稱，寬嚴相濟是大陸法律的一個重要精神。

李振廣表示，寬嚴相濟除了有震懾作用之外，也會在很大程度上勸退一些被台獨洗腦的人，讓其慢慢從台獨分子的宣傳中清醒過來，有助於讓誤入歧途的台灣民眾清醒，使他們不再成為台獨的幫凶，回到一種正常、理性的道路上。總之，這個《意見》會最大限度地使台灣的台獨分子成為孤家寡人、成為少數。

李振廣還說，台獨分子的反應越激烈、越強烈，就說明《意見》的出台非常必要，也表明了他們對《意見》的恐懼，這也正好符合我們遏制台獨的政策預期。如果《意見》出台後，一些台獨分子就此收手，這說明《意見》在反擊台獨、維護台海和平穩定方面是有效的，能夠發揮關鍵作用。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根則表示，該《意見》極具嚴肅性和權威性。同時必須明確指出，《意見》不針對台灣民眾。大陸將按照《意見》，進一步做到精準指導打獨、遏獨，相信也會得到期待兩岸和平與反對台獨的台灣民眾的支持。

仇長根並提出，《意見》釋放出三大強烈信號：

一、大陸啟動「反獨、遏獨、懲獨」的舉措，力度之大，前所未有，極具震撼力和威懾力；

二、大陸警告台獨頑固分子必須懸崖勒馬，指出違法不可行，違法是「死路」。警告台獨頑固分子不要執迷不悟，不要幻想拿外部勢力當保護傘；

三、台獨頑固分子唯有放棄台獨立場與主張，回到一個中國原則和九二共識共同政治基礎上來，其他別無選擇。