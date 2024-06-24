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中國前地質調查局局長洩露國家秘密 被開除黨籍

中央社／ 台北24日電

中共中央紀委國家監委網站近日發布，中國自然資源部前黨組成員，中國地質調查局前黨組書記、局長鍾自然嚴重違紀違法被開除黨籍，並指他違反國家保密規定，故意洩露國家秘密。

中共中央紀委國家監委網站21日發布的訊息指出，鍾自然對抗組織審查，違規收受禮品禮金，在幹部選拔、職工錄用中為他人謀取利益並收受財物；搞權色、錢色交易；將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，並違反國家保密規定，故意洩露國家秘密。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予鍾自然開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

據中國媒體今年初報導，鍾自然是今年落馬的「首虎」，也是自然資源（國土資源）系統近10年來首名落馬高官。2003年10月，時任國土資源部長田鳳山被查，2年後因受賄罪一審被判無期徒刑；而田鳳山的前任、自1998至1999年擔任國土資源部長的前中共中央政治局常委周永康，則於2014年被開除中共黨籍並移送司法，後因受賄、故意洩露國家秘密罪一審被判處無期徒。

上觀新聞6月23日報導指出，中共中央紀委國家監委網站2019年6月曾刊文，指故意洩露國家秘密罪是指國家機關工作人員或非國家機關工作人員違反保守國家秘密法，故意使國家秘密被不應知悉者知悉，或故意使國家秘密超出了限定的接觸範圍，情節嚴重的行為。

根據中國刑法，故意或過失洩露國家秘密，情節嚴重者，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重者，處3年以上7年以下有期徒刑。

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