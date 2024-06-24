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梵蒂岡按與北京協議 任命杭州教區主教

中央社／ 香港24日電
教宗方濟各。 圖／路透社
教宗方濟各。 圖／路透社

據報導，梵蒂岡日前表示，根據與北京簽署的臨時協議，教宗方濟各已任命楊永強為浙江杭州教區主教。楊永強目前也是中國天主教主教團副主席，去年10月曾獲邀請前往羅馬參加世界主教會議。

綜合天主教通訊社（Catholic News Agency）、「中國天主教」網頁訊息及港媒報導，梵蒂岡22日表示，根據梵蒂岡與中國簽署的臨時協議，教宗方濟各（Pope Francis）於2024年6月12日任命原山東周村教區主教楊永強為浙江杭州教區主教。

楊永強現年54歲，山東省博興縣人，1995年6月晉鐸，2010年11月晉牧，被任命為山東周村教區主教。

2016年12月，楊永強在中國天主教第9屆全國代表大會當選中國天主教主教團副主席，2022年連任，現時兼任山東省人大常委。

中國和梵蒂岡於2018年簽署臨時協議，同意由教廷任命雙方認可的主教人選。至今，該協議已兩度續簽。

梵蒂岡曾表示，協議並不完美，但這是為了與中國官方進行某種形式的對話，以造福所有中國天主教徒。

據報導，有外媒分析，這次中梵同意楊永強調任浙江杭州教區主教，顯示梵蒂岡正努力加強與北京的關係。

方濟各 梵蒂岡

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