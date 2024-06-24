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離任9年 深圳政協前副主席王毅違紀違法被查
已離任九年的深圳市政協原黨組副書記、副主席王毅因涉嫌嚴重違紀違法被查。
據中央紀委國家監委網站23日消息，廣東省深圳市政協原黨組副書記、副主席王毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。王毅已於2015年退休。
據公開資料，王毅今年71歲，湖南人，1983年起長期在湖南省工作，歷任省政府辦公廳秘書處正科級秘書、省政府研究室副處級研究員，省政府辦公廳正處級秘書。
王毅從1991年起調任深圳市政府，歷任政府辦公廳正處級秘書、主任助理；辦公廳副主任、黨組成員，市委副秘書長兼市委政研室主任，南山區委書記，區人大常委會黨組書記、主任等職。
王毅於2005年成為中共深圳市委常委，後歷任統戰部部長、市委秘書長等。2015年退休前，王毅任政協深圳市委員會副主席、黨組副書記。
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