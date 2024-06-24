「紅色賭盤」作者沈棟：台灣未來10年是東亞最耀眼明星

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

著有暢銷書「紅色賭盤」披露中國官場腐敗的前北京市政協委員沈棟今天表示，21世紀不再是中國世紀，台灣在未來10年將是東亞最閃耀的明星。

沈棟在社群媒體X發文指出，台灣將閃閃發光的原因有三，第一點是文化及傳承，這是成功的根本，他約20年前首次造訪台灣時，就被台灣沒被改變、真正的中華遺產所感動。相較之下，中華遺產在大陸已被中共所閹割。

他提及，第二點則是地緣政治。在川普及習近平擔任美中領導人後，台灣自1970年代（台灣退出聯合國且與美國及日本斷交）以來首次被納入國際社會，並被視為國際社群的重要成員。

沈棟還說，第三點就是台灣的製造實力。過去數十年來，台灣企業曾是全世界最大球鞋、電腦及蘋果（Apple）手機生產商，如今是半導體

他提到，不僅僅是半導體，台灣企業還是機器人、資料中心、電信、人工智慧（AI）等後端工具供應商。股市寵兒可能來來去去，但全球未來發展的工具提供者將持續強大。

沈棟曾被視為人脈最廣、政商關係最強大的中國商人之一。他和前妻段偉紅與時任中國國務院總理溫家寶家族關係密切，他不僅曾獲選模範企業家，還曾經擔任北京政協委員。

但隨著習近平加大對國家和企業的掌控，沈棟在2015年選擇離開中國，移居英國，並著「紅色賭盤」（Red Roulette）一書，披露中國官場金權交易的腐敗。

北京 半導體 社群媒體

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