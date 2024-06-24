聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：懲獨無助和平發展

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
針對大陸國台辦懲獨新規，台北市長蔣萬安昨說，對和平發展沒有幫助。記者胡經周／攝影
針對大陸國台辦懲獨新規，台北市長蔣萬安昨說，對和平發展沒有幫助。記者胡經周／攝影

兩岸關係急凍，大陸國台辦日前還發布「嚴懲法理台獨」新規，會不會影響北市府預計在七、八月舉辦的「台北—上海雙城論壇」？台北市長蔣萬安昨天表示，兩岸愈緊張嚴峻，愈需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸唯一僅存官方交流管道與平台，市府非常珍惜，也會依對等、尊嚴、善意、互惠等四原則進行。

蔣萬安說，會趁雙城論壇向對岸反映共機不要擾台，「我們該反映、都會反映」。他認為對岸嚴懲台獨的舉措對兩岸交流與和平穩定發展沒有幫助，但也希望賴清德政府面對兩岸一定要以區域和平為念，「絕大多數的台灣人民不希望兩岸關係愈來愈嚴峻」。

北市府發言人殷瑋表示，今年雙城論壇的分論壇、MOU等主題內容乃至於訪團名單，會依期程適時對外說明；雙城論壇是目前兩岸唯一的官方交流平台，台北市政府會依法、依規定、依慣例並在向中央申報的前提下進行。

台獨 雙城論壇

延伸閱讀

蔣萬安國際粉紅日曬粉紅元素 網敲碗：芭比市長

解謎了!「鬼臉」漏網鏡頭原因 蔣萬安今再頒獎pose超萌

蔣萬安頒市長獎 面對合照要求有求必應

9月訪美 蔣萬安：與孫曉雅交換意見、共同努力台美友好

相關新聞

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：懲獨無助和平發展

兩岸關係急凍，大陸國台辦日前還發布「嚴懲法理台獨」新規，會不會影響北市府預計在七、八月舉辦的「台北—上海雙城論壇」？台北...

宗教之旅 暌違5年 王金平再訪大陸

兩岸關係低迷之際，立法院前院長王金平暌違五年再訪大陸。他昨天參加昆山慧聚天后宮宗教活動，以「台灣民意機構前負責人」身分出...

懲治比港獨嚴厲 陸學者：顯示對台獨零容忍

大陸廿一日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，中共中央民族大學法學院副院長田飛龍指出，...

北京新規懲台獨 民進黨：極權中國無權「懲戒」民主台灣

中國發布懲治台獨「意見」，「分裂國家」最高可判死刑。民進黨中國部今天說，中國政府片面公布的22條「懲獨意見」，對台灣不具...

波蘭總統杜達訪陸 中駐波蘭大使冀推動中歐全方位發展

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日下午抵達北京首都國際機場，正式展開對大陸的國事訪問。消息指出，杜達在訪問期...

教宗方濟各根據中梵協議 任命楊永強為杭州教區主教、總數保持不變

梵蒂岡22日宣布，在教廷與中華人民共和國之間關於實施臨時協議的對話框架下，天主教教宗方濟各於2024年6月12日任命中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。