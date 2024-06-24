雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：懲獨無助和平發展

兩岸關係急凍，大陸國台辦日前還發布「嚴懲法理台獨」新規，會不會影響北市府預計在七、八月舉辦的「台北—上海雙城論壇」？台北市長蔣萬安昨天表示，兩岸愈緊張嚴峻，愈需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸唯一僅存官方交流管道與平台，市府非常珍惜，也會依對等、尊嚴、善意、互惠等四原則進行。

蔣萬安說，會趁雙城論壇向對岸反映共機不要擾台，「我們該反映、都會反映」。他認為對岸嚴懲台獨的舉措對兩岸交流與和平穩定發展沒有幫助，但也希望賴清德政府面對兩岸一定要以區域和平為念，「絕大多數的台灣人民不希望兩岸關係愈來愈嚴峻」。

北市府發言人殷瑋表示，今年雙城論壇的分論壇、MOU等主題內容乃至於訪團名單，會依期程適時對外說明；雙城論壇是目前兩岸唯一的官方交流平台，台北市政府會依法、依規定、依慣例並在向中央申報的前提下進行。