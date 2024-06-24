宗教之旅 暌違5年 王金平再訪大陸

兩岸關係低迷之際，立法院前院長王金平暌違五年再訪大陸。他昨天參加昆山慧聚天后宮宗教活動，以「台灣民意機構前負責人」身分出席祈福大典，並為台灣媽祖文創好物聯展揭幕；江蘇省台辦主任練月琴也現身參與。王金平定調此行是個人宗教行程，強調媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關；至於陸方由誰接待（會見），他都「客隨主便」。有傳言國台辦主任宋濤將會見王金平。

繼二○一九年返鄉祭祖後，王金平再度訪陸。此次主要受昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰邀請，參加慧聚天后宮宗教活動。王此行在陸七天六夜，預計廿七日返台。王金平昨在慧聚天后宮未公開受訪，後續行程也保密到家。

昆山慧聚天后宮是大陸台胞的媽祖信仰中心，去年十月舉辦為期七天的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動後，於廿二、廿三日舉辦「傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基五周年」活動，邀請廿一間台灣宮廟回訪昆山，包含台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮、新北板橋慈惠宮和澎湖天后宮等。

在昨天祈福大典上，王金平為主祭團成員之一，典禮司儀以「台灣民意機構前負責人」稱呼王金平。王金平並與孫德聰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大陸全國台企聯會長李政宏、三重先嗇宮董事長李乾龍等人，一同為台灣媽祖文創好物聯展揭幕。

王金平一行隨後進入展間觀展，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。王金平提到自己祖籍在福建泉州白礁，還談到鄭成功遭清軍擊退到台灣安平。

李政宏指出，這次（台灣）來了這麼多宮廟，代表兩岸宗教交流非常密切；因為媽祖的信仰是兩岸最大公約數，大家有共同的信仰，也有共同祈求和平的意願，希望兩岸交流越多越好。