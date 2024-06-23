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兩岸宗教交流未斷 20多間台灣宮廟到訪昆山媽祖廟

聯合報／ 特派記者陳宥菘／昆山即時報導
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典，「台灣第一香」西港刈香之白鶴陣在現場演出。記者陳宥菘／攝影
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典，「台灣第一香」西港刈香之白鶴陣在現場演出。記者陳宥菘／攝影

大陸台商、台胞的媽祖信仰中心「昆山慧聚天后宮」23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典。這是去年10月「昆山媽祖遊台灣」後，台灣媽祖的回訪活動，台灣有逾20間宮廟，超過300名代表齊聚昆山；立法院前院長王金平為此也暌違五年再度訪問大陸。

根據主辦方消息，此次到訪慧聚天后宮的宮廟，包含台灣姊妹廟板橋慈惠宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮，以及台灣友廟三重先嗇宮、南方澳南天宮、澎湖天后宮等逾20家台灣宮廟。大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌等人等皆出席。

此外，包含大陸全國台企聯會長李政宏、國民黨前代理主席林榮德、國民黨前秘書長李乾龍，以及仁寶集團、富士康等台企皆派代表出席。

大陸全國台企聯會長李政宏向本報表示，這次來了這麼多宮廟，代表「兩岸宗教交流還是非常密切的」。因為媽祖的信仰是兩岸最大的公約數，就像昆山台協會長孫德聰所說，大家有共同的信仰，也有共同祈求和平的意願。他並強調，兩岸「越交流會越好」。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌指出，這次新港奉天宮約有40個人來到昆山慧聚天后宮，雙邊的連結很密切，包含慧聚天后宮在建時，新港奉天宮就有來參與。去年孫德聰也有到新港拜訪，希望兩岸媽祖能匯集到慧聚天后宮。

何達煌說，媽祖是從大陸分靈到新港，再從新港分靈到且慧聚天后宮，「大家都是一家人」，媽祖會保佑「兩岸一家親」，會保佑兩岸和平。

此次活動還規畫讓「台灣第一香」西港刈香之白鶴陣，與廣東潮汕華陽天懿英歌舞隊同場文化匯演，就兩岸民間信仰習俗、武術、戲曲等展開交流。

帶領參與演出的台南七股樹子腳玉勅寶安宮代天府會長王一忠表示，這次他們代表西港慶安宮來訪，一團約70人同行，年紀最大70幾歲、最小僅有國小一年級。他認為，這次活動有助於兩岸加強地方文化交流，促進兩岸在文化、宗教儀式方面的交流。

昆山慧聚天后宮是當地台商的媽祖信仰中心，昆山媽又稱作「台商媽」。去年10月曾舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動。這次他們邀請台灣媽祖回訪，於22、23日舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」活動。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌23日上午出席昆山慧聚天后宮宗教活動，他表示，媽祖會保佑「兩岸一家親」，會保佑兩岸和平。記者陳宥菘／攝影
嘉義新港奉天宮董事長何達煌23日上午出席昆山慧聚天后宮宗教活動，他表示，媽祖會保佑「兩岸一家親」，會保佑兩岸和平。記者陳宥菘／攝影
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典，有逾20間台灣宮廟，超過300名代表齊聚昆山。記者陳宥菘／攝影
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典，有逾20間台灣宮廟，超過300名代表齊聚昆山。記者陳宥菘／攝影
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典。記者陳宥菘／攝影
昆山慧聚天后宮23日上午舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」祈福大典。記者陳宥菘／攝影

天后宮 媽祖 新港奉天宮

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