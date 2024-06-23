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北京新規懲台獨 民進黨：極權中國無權「懲戒」民主台灣

中央社／ 台北23日電
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影

中國發布懲治台獨「意見」，「分裂國家」最高可判死刑。民進黨中國部今天說，中國政府片面公布的22條「懲獨意見」，對台灣不具任何管轄權或法律效力，極權中國無權「懲戒」民主台灣。

民進黨中國部今天透過官方臉書表示，台灣是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣一天。中國政府片面公布的22條「懲獨意見」，對台灣不具任何管轄權或法律效力，極權中國無權「懲戒」民主台灣。

民進黨中國部說，中國所有野蠻的行徑，就是單方面破壞兩岸關係、傷害台灣人民情感。「懲獨意見」所謂「終身追責」、「嚴懲不貸」，不只是對民主價值的公開踐踏，更是對所有熱愛民主自由的台灣人發出的公然恐嚇。

民進黨中國部表示，中國政府應正視台灣民意，勿再對台灣民眾施壓，製造更多的恐懼與迫害。中國應放下霸權心態與野蠻作為，以理性、務實與文明的態度，面對兩岸現況。珍惜台灣善意，儘早與台灣合法民選政府展開對話，促進兩岸關係，承擔起維護區域和平的共同責任。

民進黨中國部說，中國政府應握緊「改善形象及兩岸關係的關鍵鑰匙」，停止對台文攻武嚇及一切打壓。

另外，民進黨中國部也提醒民眾「危邦慎入」，中國國安新規7月1日實施，近期也已發生多起台灣人赴中風險案例，如今中國公然以「法律戰」恐嚇，如果需要前往中國，應更謹慎以對、充分評估，並提前檢查個人電子設備，刪除敏感性高的內容，謹慎注意人身自由與安全，避免置個人安全於不必要的風險之中。

中共 台獨 民進黨

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