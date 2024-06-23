波蘭總統杜達訪陸 中駐波蘭大使冀推動中歐全方位發展

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日下午抵達北京首都國際機場，正式展開對大陸的國事訪問。消息指出，杜達在訪問期間與大陸國家主席習近平及大陸國務院總理李強會面，並且出席在大連舉行的第15屆夏季達沃斯論壇。

大陸官媒人民日報23日一早刊出中國大陸駐波蘭大使孫霖江的署名文章指出，應習近平邀請，波蘭總統杜達22日至26日對大陸進行國事訪問。這是繼2016年習近平對波蘭進行國事訪問、2022年杜達來華出席北京冬奧會開幕式後兩國元首再次會晤，將在更高起點上引領中波全面戰略伙伴關係提速升級，以更強動力推進兩國各領域合作提質增效，發出中波堅持互利共贏、攜手應對挑戰的積極訊號。

孫霖江稱，中波友誼源遠流長，波蘭是最早承認並同新中國建交的國家之一。中波建交75年來，始終相互尊重、平等相待。不論論國際風雲如何變幻，中方始終高度重視並積極推動中波關係發展，不斷深化雙方政治互信，拓展互利合作，造福兩國人民。

孫霖江進一步指，過去五年，中波雙邊貿易額年均增速超過10%，2023年雙邊貿易額達420億美元。中國大陸連續多年是波蘭第二大貿易夥伴，波蘭穩居中國在中東歐地區最大貿易夥伴。

他同時表示，波蘭是最早與大陸簽署共建「一帶一路」政府間諒解備忘錄的國家之一，約90%的中歐班列過境或抵達波蘭，波蘭作為聯通大陸與中東歐地區交通樞紐的地位日益凸顯。越來越多的中資企業深耕波蘭市場，在波蘭直接投資累計超過40億美元。

孫霖江說，中方期待波方充分發揮在中東歐地區的影響力，實現雙邊和地區合作相互帶動、聯動成長，「進一步鞏固中國和中東歐國家全方位、多層次、寬領域的合作格局，推動中歐關係向前發展」。

他強調，相信此次中波元首會晤將為兩國關係及中歐關係發展注入新動力。中方願同波方一道，落實好兩國元首重要共識，持續提升中波全面戰略伙伴關係水平，共創兩國關係更加美好的未來。

大陸外交部發言人林劍此前曾表示，杜達訪陸期間，將與習近平舉行會談，擘畫中波關係未來發展藍圖，就雙方關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。另大陸總理李強也將會見杜達，杜達還將出席在大連舉行的第15屆夏季達沃斯論壇。

另，網路媒體《香港01》提到，波蘭國資部21日表示，波蘭政府將與浙江吉利控股集團會面，雙方討論在波蘭建立首家電動車廠，以及發展電動出行。