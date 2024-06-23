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陸全國人大副委員長彭清華訪俄 強調鞏固政治互信

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸全國人大常委會副委員長彭清華近日主持中俄議會合作委員會聯合工作組第二次會議時強調，中俄要不斷鞏固政治互信，助推雙邊關係行穩致遠。（圖／取自新華社）
大陸全國人大常委會副委員長彭清華近日主持中俄議會合作委員會聯合工作組第二次會議時強調，中俄要不斷鞏固政治互信，助推雙邊關係行穩致遠。（圖／取自新華社）

大陸全國人大常委會副委員長彭清華應俄羅斯國家杜馬（State Duma，又稱「下議院」）邀請，本月19日至23日率團至俄羅斯訪問。期間，彭清華會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金、俄聯邦委員會副主席科薩切夫，並與俄國家杜馬副主席巴巴科夫共同主持中俄議會合作委員會聯合工作組第二次會議。

據新華社23日報導，彭清華表示，今年是中俄建交75周年，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄關係持續高水準運行。

彭清華稱，中俄立法機構合作是兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。中方願同俄方一道，用好聯合工作組等機制平台，充分發揮兩國立法機構的獨特優勢和重要作用，不斷鞏固政治互信，深挖合作潛力，助推中俄關係行穩致遠。

而俄羅斯方面則指出，願以落實兩國元首共識為根本遵循，進一步拓展雙方立法機構合作領域，為深化俄中全面戰略協作和增進兩國人民友誼作出貢獻。

大陸外交部長王毅本10日赴俄出席金磚國家外長會期間，在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行會見時說，發展中俄關係不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾，中方願和俄方一道，維持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。

俄羅斯 外交部

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