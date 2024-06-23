波蘭總統杜達訪中 將與習近平會談

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日至26日訪問中國展開國是訪問，期間將與中國國家主席習近平會談；杜達訪中前曾表示，北大西洋公約組織（NATO）是一個防禦聯盟，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」。

綜合陸媒報導，今年是中波建交75週年，杜達22日下午抵達北京首都國際機場，正式開啟國是訪問。這次訪問將自6月22日至6月26日。

中國外交部先前表示，杜達訪中期間，將與習近平舉行會談，擘畫中波關係未來發展藍圖，就雙方關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。另總理李強也將會見杜達。

據外交部消息，杜達還將出席在大連舉行的第15屆夏季達沃斯論壇。

中國駐波蘭大使孫霖江今天在人民網發表文章，指過去5年，中波雙邊貿易額年均增速超過10%，2023年雙邊貿易額達420億美元（約新台幣1.35兆元）。中國連續多年是波蘭第二大貿易夥伴，波蘭穩居中國在中東歐地區最大貿易夥伴。

另波蘭是最早與中國簽署共建「一帶一路」政府間諒解備忘錄的國家之一，約90%的中歐班列過境或抵達波蘭，波蘭作為聯通中國與中東歐地區交通樞紐的地位日益凸顯。

文章指出，中方期待波方充分發揮在中東歐地區的影響力，實現雙邊和地區合作相互帶動、聯動成長，「進一步鞏固中國和中東歐國家全方位、多層次、寬領域的合作格局，推動中歐關係向前發展」。

不過，波蘭是鄰國烏克蘭最堅定的支持者之一。中國在俄烏戰爭上支持俄國的立場仍是中歐關係的變數之一。

杜達訪中前曾表示，北約是一個防禦聯盟，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」，呼籲北約成員國應把國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的3%。