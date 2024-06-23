中共懲治台獨最重死刑 柯文哲：讓台灣跑更遠

中共最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，對此民眾黨主席柯文哲今指出，此舉只是讓台灣跑更遠，甚至離美國越靠越近。

柯文哲今天直搗民進黨主席賴清德政治本命區，一整天行程都安排在原台南縣區溪北區域，陸續走訪六甲蘭都觀光工廠、麻豆護濟宮、佳里國王家族觀光工廠、金唐殿、九龍殿等，上午參觀六甲蘭都觀光工廠告一段落後受訪。

媒體詢問中共日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定最重可處死刑，柯文哲感慨「豬隊友」。

他表示，共產黨常會以宣布類似政策，以為這樣講台灣人就會怕、或是就會往中國靠過去，但其實這些動作只會讓台灣人離得更遠，更往美國靠近。

媒體也詢問有關立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團將聲請釋憲，對於國民黨主席朱立倫批評民進黨是擔心過去種種弊案被揭露一事。

柯文哲則表示，現在所講的國會改革案，特別是聽證及調查權，多是民進黨當年的主張，民進黨當年主張國會改革，現在又不要了，他指出，背棄台灣人民的是民進黨，立法院一旦有聽證及調查權，以後官員如果想不交資料、封存的就困難了，民進黨一定會擔心。

而對於賴清德總統將在總統府下設立三個任務編組委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」和「健康台灣推動委員會」。柯也反問以後誰要決策？誰要負責？這都應該先將清楚，而成立後要做啥麽？政治的運作基礎應該要先講清楚。