快訊

昔水城今悶鍋 水道開蓋能減緩台北熱島效應？

起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

中共懲治台獨最重死刑 柯文哲：讓台灣跑更遠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民眾黨主席柯文哲今南下台南，受訪時針對中共懲治台獨最重可處死刑，認為此舉只是讓台灣跑更遠，甚至離美國越靠越近。記者謝進盛／攝影
民眾黨主席柯文哲今南下台南，受訪時針對中共懲治台獨最重可處死刑，認為此舉只是讓台灣跑更遠，甚至離美國越靠越近。記者謝進盛／攝影

中共最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，對此民眾黨主席柯文哲今指出，此舉只是讓台灣跑更遠，甚至離美國越靠越近。

柯文哲今天直搗民進黨主席賴清德政治本命區，一整天行程都安排在原台南縣區溪北區域，陸續走訪六甲蘭都觀光工廠、麻豆護濟宮、佳里國王家族觀光工廠、金唐殿、九龍殿等，上午參觀六甲蘭都觀光工廠告一段落後受訪。

媒體詢問中共日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定最重可處死刑，柯文哲感慨「豬隊友」。

他表示，共產黨常會以宣布類似政策，以為這樣講台灣人就會怕、或是就會往中國靠過去，但其實這些動作只會讓台灣人離得更遠，更往美國靠近。

媒體也詢問有關立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團將聲請釋憲，對於國民黨主席朱立倫批評民進黨是擔心過去種種弊案被揭露一事。

柯文哲則表示，現在所講的國會改革案，特別是聽證及調查權，多是民進黨當年的主張，民進黨當年主張國會改革，現在又不要了，他指出，背棄台灣人民的是民進黨，立法院一旦有聽證及調查權，以後官員如果想不交資料、封存的就困難了，民進黨一定會擔心。

而對於賴清德總統將在總統府下設立三個任務編組委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」和「健康台灣推動委員會」。柯也反問以後誰要決策？誰要負責？這都應該先將清楚，而成立後要做啥麽？政治的運作基礎應該要先講清楚。

台灣人 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

白不挺藍罷免修法？ 柯文哲：天下本無事、別去搞罷免

陸發布懲治台獨 柯文哲批豬隊友 「讓台灣離美國愈近」

柯文哲力挺12年沒變 黃國昌：不像民進黨有權力忘初衷

綠批國會改革為擴權 柯文哲嗆賴總統設3大委員會才是擴權

相關新聞

防陸生竊密？陸媒指控：近日再有理工生赴美遭遣返

中美對抗加劇也衝擊陸生赴美。據中國日報報導，近日再傳有四名赴美留學及參加學術會議的中國學生遭美方「無端」滋擾盤查遣返。當...

陸發布懲治台獨 蔣萬安喊話：對交流和平穩定發展沒幫助

賴清德總統上任滿月，大陸台辦隨即發布新規「嚴懲法理台獨」。北市長蔣萬安今天被問及，會不會擔心兩岸越走越遠？蔣今向對岸、及...

陸懲台獨 海基會：不利兩岸發展

大陸前天發布關於懲治台獨頑固分子意見，最高可判處死刑，引發朝野關切。海基會董事長鄭文燦昨天表示，任何不能促進兩岸往好方向...

軍人釣客滯陸 家屬今探視

金門胡姓軍人釣客滯留大陸已超過三個月，胡家人在金門立委陳玉珍的陪同下，昨經小三通赴陸，今將探視胡男。胡母淚訴，兒子是家中...

中共懲治台獨最重死刑 柯文哲：讓台灣跑更遠

中共最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國...

香港反送中理大衝突 8人暴動罪成判37至50個月

2019年香港「反送中」運動期間，大批民眾因在理工大學外圍嘗試救出被警方圍堵的抗爭者，遭到逮捕。22日，又有8名男子遭香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。