德副總理：中國挺俄羅斯是中歐、中德關係惡化關鍵

德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）22日在北京表示，中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，這場衝突已經直接影響德國和歐洲的安全利益，指是中歐及中德經濟關係惡化的主要原因。

美國之音今天報導，哈柏克在北京與中國官員舉行中德氣候變遷和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話時，強調北京支持莫斯科是會產生經濟後果。

哈柏克指出，「中國在這場戰爭中支持俄羅斯，重要的是，中國要知道，這場衝突已經直接影響了德國和歐洲的安全利益」。

哈柏克就任德國副總理兼經濟部長以來首次訪中，中德和中歐經貿關係正面臨惡化和不確定性，甚至可能發生一場大規模貿易戰。

歐盟最近宣布對進口中國電動車加徵17.4%至38.1%的臨時關稅，而中國商務部則啟動對源自歐盟的豬肉和相關產品進行反傾銷調查。

他說明，歐洲聯盟執委會對中國電動車企是否不公平地得益於補貼進行了長達9個月的詳細調查，說「這並不是懲罰性關稅」，指與美國、巴西和土耳其的懲罰性關稅不同。

哈柏克表示，歐盟對中國電動車加徵關稅是為了獲取一個公平競爭的環境。並強調如果中國不在俄烏戰爭中支持莫斯科，歐洲和德國也不至於要降低他們對中國原料的依賴。

德國之聲21日報導，哈柏克21日結束對韓國的訪問後飛往北京。在開啟為期3天的訪中之旅時，表示德國政府需要「更新」對中政策，進行更具有長期性的戰略規劃。但對於歐中之間的貿易爭端，他表示訪中期間不可能解決歐中貿易衝突。

一年前，德國政府公布了中國戰略文件，其中將中國定義為合作夥伴的同時，也將其視為競爭者和體制性對手。

哈柏克在前往亞洲訪問前曾表示，中國是面對全球挑戰、如氣候保護不可或缺的夥伴，但中國在安全問題上也扮演著重要的地緣政治角色，如在俄羅斯入侵烏克蘭的衝突上等。