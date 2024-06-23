防陸生竊密？陸媒指控：近日再有理工生赴美遭遣返

中美對抗加劇也衝擊陸生赴美。據中國日報報導，近日再傳有四名赴美留學及參加學術會議的中國學生遭美方「無端」滋擾盤查遣返。當事人均為理工科背景，其中兩人研究方向與人工智能（AI）相關。

報導稱，美國海關和邊境保護局（CBP）執法人員將四人帶至「小黑屋」連續盤查十餘小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對其個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，尤其關注這四人黨員身分等政治背景和計算機相關科研背景。

中國日報指控美方在缺少事實依據和有效許可的情況下，「強行扣留其中一人電子產品，並將另外三人遣返。美方還拒絕兩名當事人與家人朋友聯繫，造成其中一人超30小時與外界失聯」。

中國日報表示，據不完全統計，美方近年來無端滋擾盤查遣返了30餘名計算機相關專業中國留學生，絕大多數為碩博研究生，其中博士占比超過一半，多數來自美知名高校，研究方向涵蓋AI、信息科學、網路安全、電氣、軟體工程、電子信息工程等領域。

這些學生入境時被美方滋擾盤查時間普遍超過10小時，被扣留時間最長的甚至達五天，最終無一例外被註銷簽證並遣返。

報導引述消息人士說法指出，美方做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，其目的不是維護所謂「國家邊境安全」，而是阻遏中國科技發展，維護美國科技霸權，「充分暴露美方的霸道霸凌以及在科技領域的焦慮感和不自信」。「中國學生赴美留學應審慎評估風險，三思而行。」

彭博彙編數據指，從去年11月起，至少有20名大陸學生在美國海關被遣返。美國移民律伯傑曾為其中一名去年底被遣返的大陸學生代理案件，他表示，「在過去的六個月裡，我們看到中國博士生被拒之門外的現象似乎已經形成了一種模式。這種情況比我之前看到的還要多。」

然而，美國駐中大使伯恩斯5月9日曾在X曾表示，2023年美國向大陸學生、學者和家屬發放了超過10萬5,000份簽證，近30萬名大陸留學生目前在美國各地大專院校學習，「99.9%的中國留學生入境美國時沒有遇到任何問題。」

另，美國之音引述「中共百年間諜活動」共同作者布拉席爾指，有關被美國拒絕入境的學生的資料相當有限，中美兩國似乎也不願意提供細節來說明有關情況。

布拉席爾認為，這當中確實可能出現像大陸學者王緝思最近入境美國時被海關攔下，在問話後才被允許入境的系統出錯情況，但「大部分情況下美國阻止簽證持有人入境必有其原因」。

布拉席爾指出，眾所周知，北京的情報機構特別關注出國學習或從事「出口管制條例」管制的軍民兩用技術的中國學生和科學家，並強迫中國學生和科學家在回國度假時報告他們所學的內容，「幾十年來一直如此」。