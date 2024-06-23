香港反送中理大衝突 8人暴動罪成判37至50個月

2019年香港「反送中」運動期間，大批民眾因在理工大學外圍嘗試救出被警方圍堵的抗爭者，遭到逮捕。22日，又有8名男子遭香港法院以暴動罪判刑37至50個月，迄今理工大學該案已有200名人士被判有罪。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年11月警方與抗爭者在理工大學爆發衝突，抗爭者被困於大學內，大批民眾發起「圍魏救趙」行動，嘗試協助被困於大學內的抗爭者離開，警方在該事件中拘捕213人，全數均被指控暴動罪嫌。

據香港中通社、央視新聞報導，22日，此案又有8名男子被控暴動罪成，控罪指8位被告在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動，並於香港西九龍法院、區院被判處監禁37個月至50個月。

此案被告年齡介於22歲到30歲之間，其中5名男子承認暴動罪，另外3名男子經審訊後被裁定暴動罪成。

香港東九龍總區公眾活動調查組高級督察潘崇禮在法庭裁決後表示，共有213名涉案人員被捕，其中200人已被裁定罪成，逾160人被判監禁，仍有22人等候判刑。