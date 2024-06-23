香港蘋果日報結業3年 前記者看審訊新聞勾起傷痛

「結業得太突然，像一夜之間大家的努力都消失了」，香港蘋果日報結業3年，前記者Susan直至近期看蘋果案審訊的新聞，都會勾起傷痛。她與同事Emma都說，這傷痛難以彌補，或許要等有一天被捕同事重獲自由。

2023年12月28日香港法庭開始審訊壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報被控違反「港區國安法」的案件，迄今案件仍在審訊中。

在蘋果日報工作了8年的Susan（化名）向中央社說，有留意蘋果案審訊的新聞，審訊披露了一些以往蘋果的日常新聞運作，勾起她很多回憶。

她唯一一次跟黎智英在工作上有接觸，是當年蘋果日報開始推出「動新聞」，即以動畫及影片配合報導，黎智英主持會議，講解自己的理念，下達指示。她說，「跟老闆開會，當然驚。」

Susan難忘在蘋果日報開心的日子。她說，公司不時向員工提供免費零食，有一次派發知名冰淇淋，大家起鬨排隊拿冰淇淋，黎智英從辦公室走出來看看發生什麼事，大家紛紛說：「多謝黎生。」蘋果日報的零食機，用員工證拍卡，便可免費取零食。

但有些傷痛，Susan提起仍然會哭。

2021年6月23日，蘋果日報宣布結業，6月24日出版最後一份報紙，破紀錄印刷100萬份，告別香港人。

結業前約1週蘋果日報最動蕩，高層被捕，形勢緊張，員工在恐懼、利益、風險、責任之間考量，有人辭職，有人堅守崗位，有部組提早停止運作。

Susan說，當時已準備移民，並遞交了辭職信，會工作至當年7月1日。6月23日早上有消息傳出警方可能再對蘋果日報採取拘捕行動，Susan當天如常早上9時返回公司，早上11時多傳出警方可能再搜查蘋果日報大樓，不少員工立即撤離。

Susan說，當時她很想留下，因為經歷過之前2次警方搜查蘋果日報大樓，分別是2020年8月及2021年6月，她覺得再沒什麼好怕，但其主管擔心如果她被扣查或扣押護照，會影響她移民，勸她立即離開。

「當時很不想離開，像逃難般上了公司的接駁車，車一開，就哭起來了」，事隔3年，Susan一說起便哭。

她回到家後繼續工作，之後蘋果日報宣布當天是最後一天營運，她再返回公司，在傷心與恐懼下，工作至最後一刻，之後在蘋果大樓的天台與其他同事一起開著手機燈，與大樓外送別蘋果的市民互相照亮。

Susan說，警方第二次搜查蘋果大樓時，禁止員工進入大樓，她與同事們轉移地方工作，盡量保持正常新聞運作，「兩次都令我覺得，要好好珍惜做新聞的機會。無論環境如何，都要堅持下去。」

Susan說，傷痛難以治癒，因為蘋果的結業來得太突然，「像一夜之間大家的努力都消失了，網路上基本上再找不到蘋果的報導。」

已移居海外的Susan，家中佈置的其中一個元素，就是蘋果日報。在沿樓梯的牆上掛了最後一份蘋果日報頭版的油畫，又在另一幅牆上掛了一張蘋果日報大樓的畫，及以毛線編織的蘋果日報標誌，還在屋內放有蘋果採訪車及記者的小模型。她移民也帶走了蘋果日報的舊報紙及特刊。

現在她最記掛的，是被還押已久的同事。

黎智英自2020年12月一直被還押，其後因蘋果日報大樓所在的將軍澳工業邨租用契約案件，被法庭判欺詐罪成，囚5年9個月，目前正服刑。

蘋果日報6名高層於2021年6月至7月間被捕後，已被還押約3年。

對在蘋果工作了十多年的前記者Emma（化名）來說，蘋果的種子已埋在她心裡。

Emma向中央社說，仍記得有一天她如常早上返回公司，看到黎智英與時任行政總裁張劍虹兩人一邊走一邊傾談。兩人進入黎智英的辦公室後，傳出如雷震耳的聲音。

「這間公司是你的還是我的！這間公司是你的還是我的！」Emma說，當時聽到黎智英在辦公室內大聲罵人，罵了一陣子。她與另一名同事對望，大家都目瞪口呆。

當時公司內人不多，加上老闆罵人，自然一片肅靜。過了一會，黎智英與張劍虹從辦公室走出來，繼續一邊走一邊傾談。

Emma說，創辦26年的蘋果日報經歷過不少風雨，曾因爭議性報導而飽受批評，要公開道歉，但也同時敢於揭露權貴醜聞，在香港最艱難的時刻沒有退縮，不少港人其結業也感傷心，「因為蘋果日報與香港人同行。」

Emma與Susan都會寫信給仍在還押的同事，分享日常生活，讓他們知道沒有被遺忘。Emma說，收到他們的回信，感到開心及安心。