陸發布懲治台獨 蔣萬安喊話：對交流和平穩定發展沒幫助
賴清德總統上任滿月，大陸台辦隨即發布新規「嚴懲法理台獨」。北市長蔣萬安今天被問及，會不會擔心兩岸越走越遠？蔣今向對岸、及賴清德總統喊話，表示對岸前天的說法，對兩岸交流與和平穩定發展沒有幫助；他也希望中央政府，面對兩岸關係一定要以區域和平為念，絕大多數台灣人民不希望兩岸關係，愈來愈嚴峻。
媒體也問蔣，對岸的嚴懲台獨新規，若推崇修憲也可能會被列入台獨分子？自己會不會也有危機？蔣萬安表示不會，蔣說，他的立場不會改變、也非常堅定，就是恪遵中華民國憲法，捍衛中華民國主權，守護台灣的民主自由法治。
蔣萬安今天出席市長獎頒獎，對於現階段的兩岸關係，國民黨副主席連勝文日前出席海峽論壇，也認為對岸對台灣的敵意深，蔣說，他的立場一直非常堅定且一致，就是遵守中華民國憲法，捍衛中華民國主權，守護台灣的民主自由法治，兩岸之間的交流也必須依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行，「兩岸關係愈嚴峻愈需要溝通交流」。
蔣萬安說，對岸前天的說法，對兩岸之間的交流與和平穩定發展沒有幫助；我也希望已經上任超過一個月的中央政府，面對兩岸關係，一定要以區域和平為念，絕大多數的台灣人民，不希望兩岸關係，愈來愈嚴峻。
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