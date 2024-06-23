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軍人釣客滯陸 家屬今探視

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
胡姓軍人釣客的家人昨天下午在金門立委陳玉珍（右一）的陪同下，搭乘小三通赴陸探視胡男。 記者蔡家蓁／攝影
胡姓軍人釣客的家人昨天下午在金門立委陳玉珍（右一）的陪同下，搭乘小三通赴陸探視胡男。 記者蔡家蓁／攝影

金門胡姓軍人釣客滯留大陸已超過三個月，胡家人在金門立委陳玉珍的陪同下，昨經小三通赴陸，今將探視胡男。胡母淚訴，兒子是家中的經濟支柱，衷心懇求陸方能盡快讓孩子回來，台灣的政府也要好好處理漁船事件與兩岸關係，讓陸方早日放孩子回家。

胡姓釣客家人昨下午四點多就出現在水頭碼頭，胡母帶了換洗衣物和他最愛喝的奶茶，盼他暫解相思之情。金門縣府秘書王中聖到場陪同，他說，暑假快到，孩子很想爸爸，胡男現已經是平民身分，希望對岸在這樣的立場下，讓他回來金門，這也是所有金門鄉親共同期盼。

胡母說，先前不敢去探視兒子是因為看了帶不回來，怕他心情受影響，所以尊重兒子的意見，但此事真的拖太久了，小孩也一直吵著要看爸爸，但小孩搞不懂爸爸只是出海釣個魚，為什麼都沒辦法回家，所以決定一家人要過去看他，才能安心。

陳玉珍透露，胡姓釣客不回來，癥結點主要仍卡在二月十四日大陸漁船翻覆事件，陸方認為未獲得妥善的處理與回應，她這次在海峽論壇有向對岸表達希望兩件事情可以脫鉤辦理，也希望台北方面要把鄉親的事情放在心上，讓鄉親可以早日回來。

她說，昨天來碼頭前也先到殯儀館，向漁船翻覆事件罹難的二位大陸漁民上香，希望此事可以盡早落幕。

兩岸關係 碼頭 金門

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