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央視評論懲獨：有嚴有寬針對極少數

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸發布「懲治台獨意見」。央視評論，「意見」提供具體可操作司法指南，內容有寬有嚴、針對極少數，「提醒民眾與台獨勢力來往的界限和尺度」。

大陸官媒央視昨天評論指出，「反分裂國家法」屬於政策法，不適合作為執法依據；廿二條的「意見」則是具體可操作司法解釋，這是刑法特定條款的規範實施指南，對於定罪量刑標準和程序等作出明確規定。

評論稱，「意見」有嚴也有寬，內容體現了「嚴密法網、嚴格追責、嚴厲懲處」等「三嚴」；另也有「該寬則寬」部分，只要主動放棄分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，防止危害擴大，符合法定條件者，也可依法撤銷案件。

評論強調，「意見」整體從嚴，同時也有從寬規定，原因在於其針對的對象是極少數的「台獨」頑固分子及其分裂活動，不涉及廣大台灣民眾。這分「意見」是為「反台獨」法律鬥爭提供一份準確的法律規範依據和辦案指南。

評論引述中央民族大學台港澳研究中心主任田飛龍的剖析，他說，「這是對賴清德五二○台獨自白的回應」、「對於國內（大陸）普通民眾來說，可以透過『意見』看清台獨行為的本質和危害性，今後在與台獨勢力來往時能夠注意界限和尺度」。

評論表示，不管從嚴或從寬，「意見」是對「台獨」的精準打擊，也是對於外部干涉勢力的警示，只有依法嚴懲分裂犯罪，台灣民眾才能安享兩岸關係和平發展紅利。

兩岸關係 台獨 法網

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