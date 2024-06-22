日本制裁大陸援俄企業 北京：無國際法依據

日本政府21日公布，將對在俄烏戰爭中援助俄羅斯的中國企業實施制裁，中國外交部發言人林劍對此回應，中方反對沒有國際法依據的單邊制裁，並指中俄正常經貿合作不容外界干擾。

日本共同社21日報導，日本內閣官房長官林芳正表示，日本政府21日在內閣會議上決定，針對俄羅斯進攻烏克蘭問題，將參與迴避對俄制裁的中國等5個國家共11個團體列為資產凍結或出口禁止的對象。其他4國為印度、阿拉伯聯合大公國（UAE）、烏茲別克和哈薩克。

路透社報導，被列入制裁名單的公司包括為俄羅斯無人機提供晶片的香港亞太鏈接有限公司（AsiaPacific Links Ltd）和中國深圳的億路發科技有限公司（Yilufa Electronics Limited）。

對此，中國外交部發言人林劍21日在例行記者會上回應，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁。中方在平等互利基礎上，與俄羅斯開展正常的經貿合作，這是中方的合法權利，不容外界干擾破壞。

林劍指出，日方不顧中方的嚴正立場，執意追隨某些國家，濫施非法單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身的正當合法權利。

近日有許多國家針對援俄中國企業實施制裁。美國12日大幅擴大對俄羅斯的制裁，包括針對向俄國出售半導體的中國公司；英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，其中包括5家中國和香港企業。