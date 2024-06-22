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歷經20多年！號稱全球觀測「伽馬暴」最強衛星 中法天文衛星成功發射

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中法天文衛星22日成功發射。 中新社
中法天文衛星22日成功發射。 中新社

歷經20多年努力，由中國大陸與法國合製的「中法天文衛星」22日升空，官方表示，這是迄今為止全球對「伽馬暴」開展多波段綜合觀測能力最強的衛星，將對伽馬暴研究等太空天文領域科學發現發揮重要作用。

據新華社報導，中法天文衛星22日下午在西昌衛星發射中心的長徵二號丙運載火箭托舉下升空，隨後進入預定軌道，發射任務圓滿成功，前往宇宙探索伽瑪射線暴（Gamma-ray burst，GRB）。

綜合法廣和央視報導，該衛星是中法兩國聯合研發製造的太空科學衛星，將對伽瑪射線暴研究等天文領域科學發現發揮重要作用。該衛星重達930公斤，搭載兩台法國儀器和兩台中國儀器。

中法天文衛星中方首席科學家魏建彥介紹，伽瑪射線暴來自數十億乃至上百億光年外的宇宙深處，對其進行深入觀測和研究，有助於人類解決天體物理學、物理學以及基礎科學中等問題，有望揭開更多宇宙誕生之初的科學奧秘。此次中法天文衛星的目標是發現和快速定位各種類型的伽瑪射線暴，全面測量伽瑪射線暴的電磁輻射性質，利用伽瑪射線暴研究宇宙的演化和暗能量。

大陸國家航天局官微發文指出，「中法天文衛星」自2005年啟動論證，歷經20餘年共同努力，才完成了衛星概念研究、可行性論證、方案設計、初樣和正樣階段的研製工作。

官方表示，這是迄今為止全球對伽馬暴開展多波段綜合觀測能力最強的衛星。未來將通過科學載荷的聯動探測，發現和快速定位各種類型伽馬暴，全面測量伽馬暴的電磁輻射性質，利用伽馬暴研究宇宙的演化和暗能量，快速後隨觀測引力波等天文暫現源，從而了解伽馬暴現象的起源和物理性質及其在宇宙學中的應用等。

而這個項目源於法國和中國航天機構之間的合作，另有雙方其他科學和技術團體參與，這種層次的太空合作在西方和中國之間相當罕見，尤其是美國自2011年以來禁止NASA與北京進行任何合作。

美國哈佛－史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，美國對技術轉讓的擔憂，阻礙美國盟友與中國合作，但類似此次合作的項目偶爾會發生。

以今年5月大陸發射的嫦娥六號來說，嫦娥六號任務搭載法國的氡氣探測儀、歐洲太空總署的月表負離子分析儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等國家的載荷和衛星項目。麥克道爾指出，雖然中法天文衛星絕非特殊案例，但在中國和西方太空合作背景下仍然重要。

中法天文衛星號稱是全球觀測「伽馬暴」最強衛星。（圖／取自大陸國家航天局官微）
中法天文衛星號稱是全球觀測「伽馬暴」最強衛星。（圖／取自大陸國家航天局官微）

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