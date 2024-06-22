解讀《懲治台獨意見》 陸學者：不再讓「隱性台獨」有模糊空間

北京方面21日宣布懲治台獨的意見，內含諸多法律措施的規定，引起兩岸高度關注，而大陸學者認為，此舉不再讓「隱性台獨」存有模糊的操作空間，也有學者預期接下來必然會依法對與此相關的台獨頑固分子「予以嚴懲」。

大陸國台辦21日召開聯合記者會，由大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，當中明確規範「缺席審判」機制，最高可判處死刑，甚至可以終身追責。

香港文匯報22日援引北京科技大學學者溫天鵬說法指出，《意見》不僅明確針對了過去常見的「法理台獨」，更加有針對性對「依外謀獨」、「文化台獨」等分裂行徑明確了違法認定，不再讓隱性「台獨」存在模糊不清的操弄空間。

廈門大學台研院副院長張文生則指出，《意見》有更強的可操作性，對於「台獨」頑固分子，可以頒布通緝令；可以缺席審判；逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。另外，對於主動放棄「台獨」分裂立場、坦白悔過、辯護上訴等權利如何保障，也有明確的規定，「說明大陸更加注重依法治國，通過法律手段來打擊島內頑固『台獨』分子，來實現『反分裂、反台獨』的目的，這是一項非常及時的、有力的、有成效的政策法律措施」。

此外，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯亦認為，《意見》將依法打擊「台獨」工作明確化、清晰化，表明懲治打擊範圍的精準性，「不會泛化」。周小柯表示，例如民進黨政客操縱通過篡改課綱謀求「文化台獨」，《意見》也非常鮮明地將其界定為觸犯分裂國家罪，「相信接下來，也必然會依法對與此相關的『台獨』頑固分子予以嚴懲」。

而北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺則指出，那些參與或支持「台獨」活動的人將面臨嚴厲的法律後果，進而可能使部分「台獨」分子收斂其分裂行為，起到震懾的效果。此外，通過打擊「台獨」勢力，可以減少其對台灣社會的負面影響，「有助於保護台灣同胞的利益，維護兩岸關係的和平發展」。