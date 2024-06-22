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陸頒懲治「台獨」意見　賴正鎰籲兩岸回到九二共識

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。記者趙容萱／攝影
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。記者趙容萱／攝影

大陸昨發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，兩岸關係更趨緊張，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰22日表示，兩岸和平最好的方法就是回到「九二共識」，建議執政的民進黨能展現更多善意，例如先從恢復兩岸旅遊做起，透過持續擴大兩岸民間交流，促進彼此互動與了解。

對於大陸發布的新對台措施，賴正鎰指出，因為總統賴清德發表兩岸互不隸屬說法，造成兩岸關係緊張態勢更加上升，絕大數台灣民眾希望兩岸維持和平、追求生活繁榮富裕，不願意見到台灣陷入兵凶戰危的處境，而和平共處就是回到「九二共識」的架構下繼續交流，重建互信機制。

賴正鎰建議，執政的民進黨能展現更多善意，先從恢復兩岸旅遊做起，馬上宣布全面開放大陸觀光客來台，堆疊更多善意，找到轉圜空間，才能化解心結，為兩岸民間交流搭建起和平對談的橋樑，兩岸關係才得以維持和平發展。

賴正鎰認為，兩岸和平最好的方法就是回到「九二共識」，兩岸情同兄弟，同屬中華民族，應攜手增進更多交流，包括兩岸全面開放觀光，包括商務，團客及自由行，恢復到2018年之前的418萬陸客來台旅遊、兩岸有64個航點、每周有890個航班往來的榮景，持續擴大兩岸民間交流，促進彼此互動與了解，讓同為華人的兩岸同胞凝聚更多共識。

九二共識 台獨 民進黨

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