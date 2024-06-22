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德副總理哈柏克訪中：德對中戰略需要更新

中央社／ 台北22日電

德國副總理哈柏克21日抵達北京展開訪問，路透社報導，哈柏克表示，需要更新對中國的戰略，進行包含較長遠的計畫及考慮歐洲的做法。

哈柏克（Robert Habeck）21日抵達北京展開訪中行程。路透社21日報導，哈柏克在德國駐中國大使館的招待會中表示，德國遲早需要更新對中國的戰略，現在對中國的戰略缺乏德國怎樣看待兩國中期關係的方向。

哈柏克表示，他提出此說法，因為他相信中國也有制定兩國關係的中期計畫。他認為需要處理政治、貿易及氣候方面的特定領域議題。

他說，「戰略意味著你必須展望未來，並至少描述一條通往未來的道路」，即使它永遠不會像所描述的那樣發生。

他又指，另一個問題是以往德國的對中戰略沒有考慮到歐洲的做法，這會是更大的挑戰。

報導提到，德國一直遭一些歐洲分析人士指責，稱其出於自身短期商業利益，對中國採取過度雙邊的態度。

但去年情況開始略有轉變，德國發表首份中國戰略報告，敦促要對中國「去風險化」，並稱北京為「合作夥伴、競爭對手和系統性對手」。報告並促請德國公司減少依賴中國。

德國之聲21日報導，哈柏克抵達北京後，首先與多個歐盟國家大使會晤。他在北京將與中國商務部長汪文濤、工信部長金壯龍會晤。之後他會到上海和杭州。除參觀企業外，哈柏克將與大學生交流。

報導表示，目前德中關係所面臨的最大挑戰之一，就是歐盟與中國之間的貿易爭端。哈柏克在結束對韓國訪問、飛往北京前表示，希望接下來一段時間歐中貿易爭端能夠找到解決方案或「以解決問題為目標的方式」。

他說，「如果我的訪問能對此作出一份貢獻，那會是一件好事。不過，現在來看，充滿挑戰。」

哈柏克表示：「（要）我在中國期間解決這一衝突，是不可能的。我也完全不能代表歐盟來談判。」

另據德新社報導，哈柏克此行將不會與中國總理李強舉行會晤。

北京 歐盟

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