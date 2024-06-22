陸發布懲獨新規 胡錫進：絕對會有後續實際行動

大陸21日發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，環球時報前總編輯胡錫進指出，這份《意見》不僅有震懾力，而且有可操作性，「決不是發個公告就完了，肯定會有後續實際行動的跟進」。

胡錫進21日在個人微博發文稱，這份《意見》的推出意味著北京懲治台獨頑固分子的帷幕就此拉開，「無論是最著名的『台獨』頑固分子，還是他們的積極追隨者，從此不再安全，他們將面臨被起訴和審判以及遭通緝被追蹤的噩運，他們將為分裂國家和煽動分裂國家的犯罪付出代價。」

胡錫進並稱，台灣陸委會於21日晚間發聲明回應大陸前述這份《意見》，是故作鎮定地聲稱大陸對台灣「不具司法管轄權」，大陸法律對台灣人「毫無約束力」。

針對台灣一些學者和媒體迅速對《意見》發表的分析評論，胡錫進觀察到，分析評論普遍注意到終身追訴、通緝、缺席審判等元素，雖然有故意輕描淡寫的，但很多人相信，大陸很快會有針對具體目標人物的法律行動。

他指出，分析評論也寫道，大陸一方面藉由這一法律行動展現對台灣的管轄權，一方面施加威懾力，因為大陸認定的「台獨頑固分子」雖然目前在台灣是安全的，但如果去到與大陸友好並且有引渡協議的國家，就有被抓捕的風險，且因終身追訴，一旦大陸完成統一，這些人就會遭到刑事追究。

胡錫進表稱，別看台獨頑固分子今天鬧得歡，其前途已經注定非常黯淡，他們有很高概率最終落入大陸的法網，或因被通緝在世界的某個角落突然被抓，或最終在統一變局中被甕中捉鱉，其下場絕對好不了。