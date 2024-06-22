金燦榮：武統台灣 除軍事、經濟準備 陸還需做好兩工作

中國大陸在非和平統一上是否做好了準備？中國人民大學國際關係學院教授金燦榮22日在觀察者網撰文表示，台灣問題這一難題正在激化。現實是和平統一的希望越來越渺茫，因此大陸有必要提前做好非和平統一的準備，其中既包括軍事、經濟，也包括大陸國內政治及國際理解。

金燦榮指出，即使中國大陸一直把和平統一視作優先選項，但作為觀察者，從當前各種客觀條件來看，他認為非和平統一的現實可能性更大，因此必須為此做好準備。

其中最關鍵的是軍力準備。金燦榮指出，5月底台海軍演「聯合利劍－2024A」的特點是「冷啟動」，意即沒有事先宣布，一宣布，部隊已經到附近。此外，此次軍演覆蓋範圍更廣、距離台島更近、兵力規模更大、實戰意味更濃。

金燦榮稱，在戰爭中，由海向陸的登陸戰最難打，而台灣本身的防禦體系很好，因為兩蔣時期一直在完善，之後也沒有停止。加上美國盡力幫忙，有軍事專家認為台灣的防禦體系甚至超過以色列，「考慮到台灣本身防禦能力強，登陸作戰本就不易，加上美國及其盟友的全面干預，不得不承認，武力解放台灣不是一件容易的事。」

因此，金燦榮指出，解放軍如果真的動手，可能希望處理得更漂亮，包括提前往最壞情況做準備，也就是假設美國及其盟友會全力以赴介入。此外，儘管中國大陸的軍事現代化正很好地向前推進，但畢竟多年沒打過實戰了，這方面也要做好準備。

其次是經濟準備。金燦榮表示，中國目前缺乏經濟戰略自主性。糧食需要進口，以去年來說進口糧食1.69億噸，石油對外依賴度是73%，天然氣對外依存度是42%，還缺乏很多礦物質。

其次是中國經濟缺市場，雖然產品生產量大，相比其他國家產品更物美價廉，但大陸國內市場消化不了這麼多產品，要依賴國際市場尤其是美國市場。

此外，政治上也需要統一，金燦榮提到，目前大陸國內對於是否採取非和平手段統一這一選項，態度還不是完全統一，同時還要盡力爭取國際社會理解。金燦榮指出，很多國家完全支持「一個中國」原則，對於這點，還需要進一步做實。