罕見宣傳高官任上落馬！中共中宣部副部長張建春被查

中共官場再傳震撼，中共中宣部長張建春被查，是近年罕見有宣傳系統高官落馬的消息，也是中共二十大後「黨中央機關」落馬的第二位高官。

中共中央紀委國家監委官網21日晚間宣布，中央宣傳部副部長張建春「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。廣東官媒「奧一網」指出，張建春是中共二十大以來，「黨中央機關落馬的第二個省部級高官」，也是近年來首位在任上落馬的宣傳系統高官。

根據大陸國家新聞出版署、國家版權局官網消息，張建春2024年4月還有出席多項活動，包含4月17日會見美國專利商標局局長凱蒂．維達爾（Kathi Vidal）；4月23日出席在昆明舉辦的「全民閱讀大會．閱讀權益保障論壇」等。

公開資料顯示，張建春生於1965年5月，學歷為在職研究生（首都師範大學美術學專業藝術碩士），曾任山東省委組織部幹部綜合處助理調研員、副處長、幹部一處副處長、黨支部書記、調研員，中央組織部幹部一局任免處正處級調研員、副處長、處長，中央組織部幹部一局（公務員管理辦公室）副巡視員兼任免處處長、副局長（副主任）、巡視員。

2014年1月任北京市委組織部副部長（正局級），2015年升任北京市委組織部常務副部長；2018年11月，升任中央組織部副部長；2020年，任中央宣傳部副部長，主要分管新聞出版業務。

此次他被查後，6月21日晚間，中共中宣部召開部務會會議，傳達中央紀委國家監委對張建春涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的通知，由中共中央政治局委員兼中宣部部長李書磊主持，官方表示，「與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護對張建春涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查」。