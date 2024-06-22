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中共推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸司法系統推出台獨懲治措施，引起不少關注，圖為北京高等法院。（記者廖士鋒／攝影）
大陸司法系統推出台獨懲治措施，引起不少關注，圖為北京高等法院。（記者廖士鋒／攝影）

中共21日由多個部門聯合發布懲治台獨的意見，在法律措施上明訂相關的程序與內容，而官媒22日指出，此舉「合情合法大快人心」，其中的缺席審判則塑造「境外不是法外」高壓態勢。

央視總台「海峽時評」22日發表一篇評論文章，提到在當前台海形勢複雜嚴峻、賴清德當局謀「獨」挑釁的背景下，《意見》發佈施行，懲「獨」刑事「利劍高懸，正當其時，大快人心」。

評論指出，發佈施行《意見》進一步充實反「台獨」、反干涉法律工具箱，合理合法，順應民心。當中的規定為司法辦案提供明確指引，是「捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉」。文章強調，「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，嚴重違背島內主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，兩岸民眾對此早已深惡痛絕，呼籲應予以嚴懲。

評論也提到，《意見》的針對性強、可操作性強，將有力痛擊「台獨」。尤其針對缺席審判，評論指出，這塑造「境外不是法外」高壓態勢。《意見》紅線清晰、打擊精準，「充分展現大陸對『台獨』分裂行徑絕不容忍、嚴懲不貸的堅定意志和強大能力」。

評論最後強調，《意見》的出台進一步完善懲「獨」法網，「必將發揮依法反『獨』促統長效作用」。

中共 台海 台獨

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