聽新聞
test
0:00 / 0:00
美中二軌對話 美學者：陸稱攻台不必核武
路透廿一日引述兩位與會美國代表獨家報導，美國和中國大陸三月重啟近五年來首場半官方核武會談。中國代表向美方保證，不會因台灣問題訴諸核威脅。
美方代表對中國若在台灣衝突時面臨戰敗，恐動用或威脅動用核武表達擔憂，中方代表則保證不動用核武。
這場二軌對話的美國籌辦人、學者桑托羅提到，「他們（中方）向美方說，深信自己絕對能在不動用核武下，在台灣問題的傳統（武器）戰鬥獲勝」。
這類二軌對話的與會者通常是前官員及學者，他們雖已不直接參與政策制定，卻能權威地代表其政府立場。政府間正式會談則被稱為一軌對話。
此一為期兩天的討論在中國上海一家飯店會議室舉行，華府約六位代表參加，包括前官員與學者，北京則派由學者和分析家組成的代表團，成員包括數位前共軍軍官。
美國國務院發言人對此說，二軌對話可能有所助益。國務院雖知悉這場會談，但未派員參與；這類討論也無法取代政府間正式協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言