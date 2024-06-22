聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中二軌對話 美學者：陸稱攻台不必核武

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

路透廿一日引述兩位與會美國代表獨家報導，美國和中國大陸三月重啟近五年來首場半官方核武會談。中國代表向美方保證，不會因台灣問題訴諸核威脅。

美方代表對中國若在台灣衝突時面臨戰敗，恐動用或威脅動用核武表達擔憂，中方代表則保證不動用核武。

這場二軌對話的美國籌辦人、學者桑托羅提到，「他們（中方）向美方說，深信自己絕對能在不動用核武下，在台灣問題的傳統（武器）戰鬥獲勝」。

這類二軌對話的與會者通常是前官員及學者，他們雖已不直接參與政策制定，卻能權威地代表其政府立場。政府間正式會談則被稱為一軌對話。

此一為期兩天的討論在中國上海一家飯店會議室舉行，華府約六位代表參加，包括前官員與學者，北京則派由學者和分析家組成的代表團，成員包括數位前共軍軍官。

美國國務院發言人對此說，二軌對話可能有所助益。國務院雖知悉這場會談，但未派員參與；這類討論也無法取代政府間正式協商。

國務院 核武 美國

延伸閱讀

美中舉行5年來首次半官方核對話 陸代表：不會對台灣動用核武

國際廢核武運動報告：去年全球核武支出增13%破紀錄 今年恐逾千億美元

SIPRI：9核武國都在擴充核武 中國腳步最快

國際和平研究所最新報告：大陸首度將核彈頭納入經常戰備

相關新聞

陸懲台獨 最重死刑 陸委會：無助兩岸關係

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至...

陸懲台獨／我學者：西方若鬥法 北京兩面刃

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，早前已被列入台獨清單的包括副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮等十人。但在實際執...

對台軍售助獨 陸國防部：美把台灣變火藥桶

美國國防安全合作署十八日宣布對台灣總額三點六億美元的軍售案，大陸國防部昨天痛批美方頻頻對台售武「以武助獨」，不惜把台灣變...

陸懲台獨／陸學者：賴新兩國論 陸嚴厲警告

大陸涉台學者昨天就「懲治台獨分子意見」表示，此舉是對總統賴清德提出警告，並指隨台海局勢改變，對「台硬的一手」變得更硬；台...

美中二軌對話 美學者：陸稱攻台不必核武

路透廿一日引述兩位與會美國代表獨家報導，美國和中國大陸三月重啟近五年來首場半官方核武會談。中國代表向美方保證，不會因台灣...

陸懲台獨／陸委會：中共法規對我毫無拘束力

陸委會昨天晚間對大陸公布的「懲治台獨分子意見」表示深感遺憾，強調北京當局對台完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。