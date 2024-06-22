美中二軌對話 美學者：陸稱攻台不必核武

路透廿一日引述兩位與會美國代表獨家報導，美國和中國大陸三月重啟近五年來首場半官方核武會談。中國代表向美方保證，不會因台灣問題訴諸核威脅。

美方代表對中國若在台灣衝突時面臨戰敗，恐動用或威脅動用核武表達擔憂，中方代表則保證不動用核武。

這場二軌對話的美國籌辦人、學者桑托羅提到，「他們（中方）向美方說，深信自己絕對能在不動用核武下，在台灣問題的傳統（武器）戰鬥獲勝」。

這類二軌對話的與會者通常是前官員及學者，他們雖已不直接參與政策制定，卻能權威地代表其政府立場。政府間正式會談則被稱為一軌對話。

此一為期兩天的討論在中國上海一家飯店會議室舉行，華府約六位代表參加，包括前官員與學者，北京則派由學者和分析家組成的代表團，成員包括數位前共軍軍官。

美國國務院發言人對此說，二軌對話可能有所助益。國務院雖知悉這場會談，但未派員參與；這類討論也無法取代政府間正式協商。