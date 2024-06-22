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對台軍售助獨 陸國防部：美把台灣變火藥桶

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國國防安全合作署十八日宣布對台灣總額三點六億美元的軍售案，大陸國防部昨天痛批美方頻頻對台售武「以武助獨」，不惜把台灣變成「火藥桶」。大陸國防部發言人吳謙強調，中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

吳謙表示，美方向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。大陸國防部對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。吳謙指出，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，民進黨當局買再多的武器也帶不來安全。

美國國防安全合作署十八日公告，美國務院已核准台灣請求購買的七百廿套彈簧刀三百型遊盪攻擊飛彈系統及相關設備，以及至多二百九十一套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備，合計約三點六億美元，這兩筆軍售將在明年以前交貨。

國防部 美國 軍售

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