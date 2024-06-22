陸懲台獨／陸學者：賴新兩國論 陸嚴厲警告

大陸涉台學者昨天就「懲治台獨分子意見」表示，此舉是對總統賴清德提出警告，並指隨台海局勢改變，對「台硬的一手」變得更硬；台灣學者則稱，此舉大陸可達成三個目的，分別是對內有交代、對國際社會有所宣示，以及對台能夠威嚇。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，「意見」是對當前兩岸關係現實，和台獨勢力蠢蠢欲動的強力回應，若能形成震懾，讓那些台獨分裂的人思考進而收斂，站在陸方的立場，會有利於台海的和平穩定。

是否針對賴清德，李振廣直言，「肯定有這方面的意思在裡面」，因此大陸特意把醜話、規矩擺在前面，就是要告訴台灣當局，如果不推台獨，台海就風平浪靜。

上海東亞研究所副所長包承柯也說，這次措施，是對賴清德當局把先前大陸軍事、經濟等一系列行動當作耳邊風，甚至繼續推「新兩國論」，包含在黃埔建校一百周年校慶時重申「兩岸互不隸屬的兩國關係」，所發出的嚴厲警告。

李振廣認為，隨兩岸局勢出現變化，相較過去對台「軟硬兩手」策略，現在「硬的一手」更硬了，有別過去僅列出「台獨」頑固分子清單時的力度有限，未來陸方將運用一切法律手段將這些人繩之以法，並終身追責。

淡江大學兩岸中心主任張五岳分析，大陸透過兩高、三部（最高法院、檢察院和公安部、國家安全部、司法部）的方式，首先對內部要有所交代，是大陸掌握主導權。第二個當然對國際社會有所宣示，明確兩岸是一國，台獨在大陸是於法難容。第三個當然就是對台能夠威懾 ，最重要是透過法律戰跟輿論戰。

至於一般民眾，包承柯判斷不會是大陸的打擊對象。