陸懲台獨／我學者：西方若鬥法 北京兩面刃

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，早前已被列入台獨清單的包括副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮等十人。但在實際執行上，學者和律師認為，若被陸方認定犯罪者不在大陸或港澳地區，即使發布通緝，他國不一定配合引渡，極有可能西方國家會與北京「鬥法」，對北京也是兩面刃。

大陸懲治台獨意見發布後，對有關「缺席審判」的定義和影響，及終身追責，和陸方是否「長臂管轄」，跨海通緝並要求邦交國引渡都受到關注。

淡江大學榮譽教授趙春山認為，將來大陸「有法可依」，但預期會採取區別對待，例如對一般交流不會有影響，但若想走漏洞，如說一些人主張台獨又在大陸做生意，當然就會有些效應；他也坦言，如果人在第三國、跟大陸有外交關係，會不會採取引渡「就很麻煩」。

成功大學政治學系教授周志杰表示，中共過去對台獨頑固分子相關作法與定義，都是「靜態的宣告」，但「缺席審判」是動態的，若要「殺雞儆猴」，除非是偷偷進行或引誘其至中共有把握、又簽引渡條約的友好國家，不然就算透過國際刑警組織通緝，因為這非真正的刑事犯罪，從國際公法的角度，僅是政治性非常高的罪行，極有可能西方國家會與北京「鬥法」，這對北京也是「兩面刃」。

長期在大陸執業律師的台籍律師沈杰說，在國際引渡慣例上，若他國認為「台獨行為」是政治犯罪，對於「政治罪」一般不會引渡；但若前往與大陸友好的國家，認為「台獨行為」不是政治罪，且兩國有引渡條約，或是前往大陸本土、港澳均仍有風險。

沈杰進一步表示，此次陸方發布意見，透過指導性文件列出具體標準，將涉及部門聯合起來，符合其慣例，因為過去對於個案，執法單位或許會因沒有明確依據，就只處理特別嚴重的案件，意見發布後，大陸有關部門可能陸續進行立案、起訴、發布通緝令等處理。