冷眼集／北京定罪台獨 恐拉開兩岸民心

大陸「二院三部」昨天聯合發布懲治台獨意見書，這是大陸對台新一波法律戰，藉由大陸自訂的「台獨犯行標準」透過其刑法（分裂國家罪）對台獨分子施以刑罰，儘管大陸官方再三聲稱是針對極少數台獨分子，但「意見」列舉的「台獨行為」涵括甚廣，或許達到了震懾目的，但恐不利多數台人與大陸的心靈契合。

今年兩會，外界關注的焦點之一即在於是否調整涉台法律，儘管最終「人大單獨立法」未有進展，不過政策宣示卻在一個相當曖昧的時間點登場。在賴總統就職前夕的五月十五日，大陸國台辦在記者會上藉由官媒的提問，順勢宣布將推出「懲獨法律措施」，同時以蓄意編造有關大陸的虛假訊息為由，對五位台灣名嘴進行「懲戒」。

圖為二○一七年元旦部分民眾拉起「台灣獨立」的旗幟，高呼「台灣獨立」口號。本報資料照片

在官方要求媒體「拭目以待」的一個多月後，昨天終於以聯合記者會的形式，公布具體措施。值得注意的是，由新華社授權發布的全文，日期押在了五月廿六日，這也是賴清德就職後不到一周，同時也鄰近共軍對台軍演、制裁軍售台灣的美國企業等的時間點，凸顯賴清德就職後，中共就下定決心對台獨推出法律措施，是對賴政府新兩國論的強硬回應。

今年二月中共對台工作會議，即特別提到「堅決打擊台獨分裂、遏制外部勢力干涉」，隨後兩會期間，共軍與武警代表團新聞發言人首度表明將堅決「打獨促統」，此後包含各項制裁措施，以及大陸國防部、外交部、國台辦多次的發言，無疑都是預告今後中共對台獨將以「打」的層面為重心。

兩岸已陷入敵意螺旋的境地，中共這幾波「打獨」作為，並未緩解兩岸關係，反有加速兩岸關係進一步惡化的跡象。台灣社會重視言論自由、珍惜現有的生活方式與政治制度，「懲獨意見」聲稱是對少部分倡議台獨者，但多數人也會擔心哪天不小心也被羅織入罪。

台灣卅年前已廢除刑法一百條的「內亂罪」，面對大陸的嚴刑峻罰新規，恐也會讓許多台灣人憶起早年的戒嚴時期的日子，而不利兩岸的心靈契合、壓縮兩岸僅餘的模糊空間。懲獨意見書怕是拉大了兩岸的民心距離，贏了一時的戰術，輸了長久的戰略。