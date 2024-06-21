陸懲治台獨可缺席審判 陸官媒稱：展現中國司法現代化

大陸「兩院三部門」今（21）日聯合發布懲治台獨的「意見」。大陸鷹派官媒「環球網」刊登評論文章稱，這是中國維護國家統一、打擊「台獨」犯罪的一把利劍。對於相關案件可以進行「缺席審判」，文章更稱，這既體現了法律的嚴肅性，也展現了中國司法的現代化和國際化。

大陸國台辦21日下午臨時召開記者會，大陸最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部於會上聯合發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，自發布之日起施行。

環球網評論文章稱，「意見」的發布，充分體現了習近平法治思想和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」在反對台獨、促進統一上的具體應用，以「反分裂國家法」和「中華人民共和國刑法」、「中華人民共和國刑事訴訟法」為依據，對台獨頑固分子分裂和煽動分裂國家的犯罪行為進行了明確的界定和量刑標準的設定，為司法機關提供了明確的指導和法律依據。

文章稱，「意見」的亮點在於對台獨行徑的精準打擊，明確了分裂國家罪、煽動分裂國家罪的具體適用場景，對首要分子、罪行重大、積極參與等關鍵角色的認定標準進行了詳盡的規定。文章表示，這無疑將有力打擊台獨頑固分子的囂張氣焰，「讓其明白，任何試圖挑戰國家主權和領土完整的行為都將是徒勞的，必將受到法律的嚴懲」。

文章稱，從重情節的強調和追訴期限的不受限制，展現出大陸法律的剛性和決心。與境外勢力勾結的犯罪行為，將依法從重處罰，顯示出對內外勾結破壞國家主權、安全行為的零容忍。此外，「意見」規定犯罪行為連續或繼續狀態的追訴期限，文章稱這是確保不遺漏任何犯罪行為。

文章表示，「意見」不僅是對「台獨」頑固分子的嚴厲警告，也是對國家統一和領土完整的堅定捍衛，充分展現了中國政府的堅強決心和強大能力。因此，「意見」無疑是中國維護國家統一、打擊「台獨」犯罪的一把利劍。不僅是對分離主義者的嚴正告誡，也是對包括「台灣同胞」在內的全體國民的法律教育，更是對世界傳遞出中國堅決反對分裂的強烈信號。