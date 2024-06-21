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反制對台軍售 大陸外交部：制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管
美國日前宣布對台軍售，包括無人彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約3.6億美元。大陸外交部21日發布「關於對洛克希德·馬丁公司實體和高級管理人員採取反制措施的決定」。
公告顯示，反制對象包括3個實體和3位高階管理人員，措施即日起施行。
大陸外交部指出，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據「中華人民共和國反外國制裁法」第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛克希德·馬丁公司相關實體和高級管理人員採取反制措施。
一、對洛克希德·馬丁飛彈系統集成實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁風險投資公司等實體，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。
二、對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席運營官聖約翰、首席財務官馬萊夫等企業高級管理人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。
且禁止大陸境內的組織、個人與本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境大陸、香港、澳門。
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