回應美對台軍售 陸對美軍火商實體及個人採取反制措施

為回應美國近日批准對台灣軍售，大陸外交部21日對美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的公司相關實體和高管採取反制措施，包括凍結大陸境內資產和禁止入境等，該決定自2024年6月21日起施行。

大陸外交部指出，美國對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛克希德·馬丁公司相關實體和高級管理人員採取反制措施。

第一項反制措施是對洛克希德·馬丁導彈系統集成實驗室（MSIL）、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁風險投資公司等實體，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。

第二是對洛克希德·馬丁公司董事長泰克里特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank A. St. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave）等高管，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，並禁止大陸境內的組織、個人與其進行交易或合作；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

2023年2月，因對台軍售，陸方將洛克希德·馬丁公司列入不可靠實體清單；2023年9月，因直接參與美售台武器，陸方對洛克希德·馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司實施制裁。

美國國防安全合作署18日公告，美國務院已核准台灣請求購買的720套彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及相關設備，以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備。