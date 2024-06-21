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不滿對台軍售 中國再度制裁洛克希德馬丁公司

中央社／ 台北21日電

美國5日對台灣軍售一批F-16戰機零組件後，中國外交部今天公告，對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）3名高級主管以及旗下3個單位採取反制措施。中國此前反制對台軍售，已多次制裁這家美國軍火商及旗下組織。

中國外交部官網21日下午5時發布「關於對洛克希德．馬丁公司實體和高級管理人員採取反制措施的決定」，自6月21日起施行。

中國外交部稱，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據中國「反外國制裁法」相關條文規定，決定對洛克希德馬丁公司相關實體和高級管理人員採取反制措施：

一、對洛克希德馬丁飛彈系統整合實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab）、洛克希德馬丁先進技術實驗室（Lockheed MartinAdvanced Technology Laboratories）、洛克希德馬丁創投公司（Lockheed Martin Ventures），凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對洛克希德馬丁公司董事長、總裁、執行長泰克萊特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank AndrewSt. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave），凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

美國國防安全合作署5日宣布對台軍售，總價3億美元（約新台幣96億7584萬元），包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元。這是拜登政府第14度對台軍售。

F-16是洛克希德馬丁最暢銷的產品之一。

洛克 軍售

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