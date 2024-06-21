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北京對分裂行為祭刑事懲治 官員：將終身追責

中央社／ 北京21日電

北京今天公布一項司法文件，重手出擊「台獨分裂國家、煽動國家分裂」的行為，官員並強調「將依法終身追責」；至於是否會防礙兩岸交流，官員則說針對的是「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣民眾。

中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部下午在國台辦舉行聯合記者會，公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，自發布之日起施行。

這項法律文件分為四部分22條，針對「分裂國家」及「煽動分裂國家」的定罪和處罰作出規範，其中「分裂國家」最高可判死刑，相關「犯罪」並可缺席審判。

對於「缺席審判」，最高人民檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬表示，依據中國刑法有關規定，對於嚴重危害中國國家安全的犯罪需要及時進行審判，經過最高人民檢察院核准，可對在境外的被告人依法提起公訴。

他說，只要中國執法、司法機關認定需要及時追訴審判，經過最高人民檢察院的核准，可在犯罪嫌疑人不到案的情形下，公安機關、國家安全機關依法向人民檢察院移送起訴；人民檢察院經審查認定犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任，可以向人民法院提起公訴；人民法院經審查符合缺席審判程序適用條件的，應當決定開庭審判。

中國公安部法制局副局長孫萍則說，「對於實施分裂國家、煽動分裂國家犯罪的台獨頑固分子」，一經偵查機關或人民法院受理案件，「無論他們逃到何方，都將依法終身追責」。

據這項司法文件，「分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為有連續或者繼續狀態的，追訴期限從犯罪行為終了之日起計算。在公安機關、國家安全機關立案偵查或者人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制」。

有陸媒在記者會提問，這項司法文件實施後，或許有台灣民眾會擔心言論自由受影響，可能對參與兩岸交流產生顧慮。

對此，國台辦發言人陳斌華回答稱，這項「意見」清晰指明，刑事懲治措施只針對「極少數涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑分子」，不涉及廣大台灣民眾。

台獨 司法 民法

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