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中國新規懲台獨 陸委會：挑起對立無助兩岸關係

中央社／ 台北21日電

中國今天發布懲治台獨的「意見」，「分裂國家」最高可判死刑。陸委會回應，北京對台灣完全不具司法管轄權，這種做法只會挑起兩岸對立、影響交流，無助兩岸關係良性發展。

中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部21日下午在國台辦聯合舉行記者會，公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。這項意見於今天發布施行。

大陸委員會晚間發布新聞稿強調，台灣2300萬國民依據中華民國憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，北京當局對台灣完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力。呼籲民眾安心，勿受中共的威脅與恫嚇。

陸委會指出，北京當局的做法，只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁，「我們深感遺憾」。

陸委會並指出，本案凸顯中共體制與台灣的自由民主憲政體制截然不同，這正是兩岸制度根本差異之所在。

陸委會說明，中共為維護一黨極權專政，極度缺乏安全感，不斷強化各種國安法令及措施，對內侵害中國大陸人民的基本人權，對外威脅國際人士赴陸的人身安全。

陸委會最後再次提醒台灣民眾，慎重思考前往中國大陸的必要性，也呼籲在陸民眾注意自己的人身安全。

中共 北京 陸委會

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