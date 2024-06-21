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大陸推出懲治台獨意見 陸委會籲國人安心：毫無拘束力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會21日晚間發布新聞稿，強調中共懲治台獨的措施，對我國人毫無拘束力。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會21日晚間發布新聞稿，強調中共懲治台獨的措施，對我國人毫無拘束力。（圖／聯合報系資料照片）

中共方面21日推出懲治台獨的意見，受到兩岸高度關注，而陸委會21日晚間表示深感遺憾，強調北京當局對台完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，呼籲國人「安心」，勿受中共的威脅與恫嚇。

針對中共21日公布的《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，陸委會21日晚間發布新聞稿指出，台灣兩千三百萬國民依據中華民國憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，北京當局對台完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。政府呼籲國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇。

陸委會表示，政府堅決捍衛國人自由與權利，絕不接受中共威脅與恫嚇。同時陸委會也批評，北京當局的做法，「只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁，我們深感遺憾」。

陸委會強調，「本案凸顯中共體制與我國的自由民主憲政體制截然不同，這正是兩岸制度根本差異之所在」。

最後，陸委會提到，中共為維護一黨極權專政，極度缺乏安全感，不斷強化各種國安法令及措施，對內侵害中國大陸人民的基本人權，對外威脅國際人士赴陸的人身安全，「政府再次提醒國人慎重思考前往中國大陸的必要性，也呼籲在陸國人注意自己的人身安全」。

中共 北京 陸委會

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