分裂國家可缺席審判 分析：中國營造對台具管轄權

中國今天發布懲治台獨的「意見」，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。台灣學者分析，中國透過缺席審判試圖威嚇並營造對台具有管轄權，政治目的勝過於法律目的。

今天下午，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，自發布之日起施行。

這項「意見」的焦點之一是針對涉及分裂國家、煽動分裂國家犯罪案件，在境外的被告可以「缺席審判」的方式開庭審理。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致告訴中央社，「缺席審判」是中國試圖彰顯對台灣具有管轄權的一種方式，然而「缺席審判」在法律上的適用仍有疑慮，包含審判過程是否透明、被審判者是否擁有法律上的合法權利，「這樣的審判方式違反法律程序、人權」。

他說明，雖然這份文件是以「意見」為名，但是在中共的法律體制中具有一定的強制性，「不會因為是意見，法律約束力就不強，反而有時會更為強硬。」

國策研究院執行長王宏仁接受中央社訪問時分析，中國發布這項意見的目的是要造成「更立即的恐懼感」，同時藉由法律將打擊特定立場對象的行為合理化，「政治目的勝過於法律目的」。

吳瑟致還提到，中國過去也提出了許多「台獨頑固分子」名單，在有了這項「意見」之後，未來在這份名單上的人就是最可能先被「祭旗」的對象，當然也不排除發布其他案例，做為強化這個法律的警示作用。

王宏仁同樣認為，中國後續可能會有實際行動對外展示這是「玩真的」；在這個「意見」上路後，接下來中國應該會有新一波的「台獨頑固分子」名單。

這項意見施行後，外界關注可能會對於兩岸人員往來與交流造成更大的心理壓力。

王宏仁表示，中國說「不要從事分裂國家的行為就不用怕」，這個意見上路後一定會造成寒蟬效應，許多人不想惹麻煩而做出最保險的應對方式就是「講中國想要聽的東西」，包含「一個中國」、「九二共識」等。

吳瑟致研判，近期各種民間兩岸交流密集進行，而這項「意見」則有警示與劃紅線的效果，想要到中國交流的人可能就得自我審查，未來可能不只演藝人員，連一般民眾可能都必須做一定程度的政治表態。