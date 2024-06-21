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中國地方政府參與大外宣 無自主權仍傳達北京意志

中央社／ 台北21日電

中國大外宣行動從中央走向地方，不少地方政府成立媒體品牌與平台，向外國民眾進行文化宣傳和外交。學者分析，由地方偕同大外宣的政策方向沒錯，然而地方政府並沒有自主權，仍是傳達北京的意志。

據美國之音報導，6月初，中國天津海河傳媒中心成立了「天津國際傳播中心」，據官媒說明，這個中心「將派出十餘路拍攝團隊深入多個國家和地區，用鏡頭和筆墨挖掘，展現天津在構建人類命運共同體、共建一帶一路和服務國家總體外交大局上的硬核擔當」。

這是中國大外宣行動從中央走向地方的最新案例。

報導提及，自2023年以來，中國的「大外宣」行動有迅速從中央走向地方的趨勢。2023年7月3日，深圳成立「深圳廣電國際傳播中心」；同年7月12日，江蘇成立「我蘇國際傳播中心」；10月23日，上海成立「上海文廣國際傳播中心」；今年1月16日，河北省成立「長城國際傳播中心」。

截至目前，中國已經成立了23個省級的國際傳播中心，用英語等多種語言針對鄰國和外國受眾進行對外宣傳和公共外交。

報導引述英國諾丁罕大學（Nottingham University）學者蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，中國在各個領域都會集結所有的資源，包括資金、人力和設備，因此中國在省級地方擴大「大外宣行動」並不奇怪，過去爭奪對外話語權很大程度上是中央負責的，但將地方力量納入其中是「明智之舉」。

英國公共外交學者任格雷（Gary Rawnsley）分析，中國開始認知不能清一色的對所有外國人進行相同的宣傳，而是需要「有的放矢」，為特定受眾量身定制資訊是有必要的，「事實上，這些中心的傳播內容非常注重鄰國人民的需求和利益」。

任格雷舉例，像中國國際電視台（CGTN）等中央層級的媒體現在似乎越來越傾向於製作涉及政治的新聞，而將不敏感、不會產生衝突的題材留給這些地方的國際傳播中心，讓他們更多地聚焦在文化、旅遊、歷史等方面。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）觀察，省級國際傳播中心只是中國大外宣諸多嘗試中的其中一個，「一個不行的話，中國還有很多其他選擇」。

然而即便如此，任格雷強調有一點是很清楚的，「這些省內的國際傳播中心並沒有自主權。他們的報導將跟隨北京為他們制定的規則」，而且即便中國進駐越來越多的平台，但「沒有改變其國際行為傳遞的資訊，也不會改變人們所知道的中國境內正在發生的事情」。

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