與美五年來首次半官方核武談判 中方：不會對台訴諸核武威脅

路透21日報導，美國和中國大陸3月恢復五年來首次的半官方核武談判，報導引述兩位出席會議的美國代表稱，中方告訴美國同行，不會對台灣訴諸核武威脅。大陸外交部發言人林劍對此回應，「關於中美二軌對話的情況，我不作評論。」

此次第二軌道（Track Two）會談的美方代表團夏威夷智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）告訴路透記者，美方代表當時對中方代表表達，擔心中方在台海衝突面臨失敗時，會使用或威脅使用核武，「他們告訴美方，他們完全相信能在不使用核武的情況下，在正規戰爭（conventional fight）中戰勝台灣。」

路透報導指出，相較於政府間進行協商的第一軌道（Track One）會談，第二軌道會談的參與者通常是前官員和學者，他們不直接參與政府政策制定，但在代表其政府的立場時具權威性。

這場三月在上海一家飯店舉行的兩日會談中，華盛頓約有六名代表出席，包括前官員和學者。北京則派出一個由學者和分析師組成的代表團，其中包括幾位前共軍軍官。

美國國務院發言人告訴路透記者，第二軌道會談可能是「有益的」，國務院知道、但並未參加這場會議。發言人也表示，這種討論不能取代正式談判，因為正式談判要求參與者能夠權威地討論那些在中國大陸政府內部往往被高度劃分（compartmentalized）的問題。

據美國之音和法廣報導，斯德哥爾摩國際和平研究所17日發布報告顯示，中國大陸的核彈頭庫存將從2023年的410枚增加到2024年初的500枚。五角大廈去年10月則表示，如果在台灣的常規軍事失敗威脅到中共的統治，中國「也會考慮使用核武以恢復威懾」。

美中在去年11月曾短暫恢復關於核武的第一軌道會談，但談判隨後停滯，一位美國高級官員公開表示，對中國的回應感到失望。

美國之音報導指出，第二軌道會談在過去20多年來都是關於核武和立場對話的一環，但在2019年川普政府撤資後停滯。新冠疫情後，半官方討論重新開始，而涉及更廣泛的安全和能源問題上，只有這場上海會議詳細討論雙方對於核武和各自立場的看法。