陸國防部：解放軍將全面加強練兵備戰 粉碎台獨分裂圖謀

美國國防安全合作署（DSCA）18日宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，大陸國防部21日痛批美方頻頻對台售武，不惜把台灣變成「火藥桶」。大陸國防部發言人吳謙強調，中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「臺獨」分裂圖謀。

吳謙表示，美方向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。大陸國防部對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

吳謙指出，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，是當前台海和平穩定最大的威脅。民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣，「棋子」終將淪為「棄子」。

吳謙最後表示，敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係來之不易的止跌企穩局面，中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

美國國防安全合作署18日公告，美國務院已核准台灣請求購買的720套彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及相關設備，以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備，合計約3.6億美元，這兩筆軍售將在2024年至2025年間交貨。

針對大陸國防部所提出，美方嚴重違反「八一七」公報規定的指控。自由亞洲電台此前曾報導，《八一七公報》確實載明美國不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，美售台武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，準備逐步減少對台的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

報導指出，該內容是指雙方有條件地同意美國繼續售台武器，且並未設定美國停止對台出售武器的日期。公報與相關電報也載明，減少乃至停止軍售的前提，是中國以和平方式解決台灣問題。如果不提「和平方式」這個前提，單單指控美國違反《八一七公報》，是中國片面立場。