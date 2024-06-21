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港媒：香港黃店老闆赴台 曾支持羅冠聰眾籌

中央社／ 香港21日電

據報導，在香港政府禁止各方資助羅冠聰等流亡海外港人後，本地一家因支持「反送中」運動、而被歸類為「黃店」的餐廳老闆，近日離港赴台，這位老闆此前曾支持羅冠聰眾籌。

香港大公報今天在報導中表示，香港的「友利冰室」莊姓老闆與一名疑似妻子的女子，昨天離港赴台，由於該餐廳支持「反送中」運動，因此當時被歸類為「黃色經濟圈」的店舖。

「反送中」運動爆發後，運動支持者提出建立「黃色經濟圈」，以凸顯香港本土經濟力量；只要支持或資助「反送中」的商店，都被標籤為同一陣營的商店。

相關報導表示，「友利餐廳」是「黃色經濟圈」的商店，曾有多家分店，但近期傳出該店經營困難，加上警方正追查羅冠聰等流亡海外港人的資金來源，而「友利冰室」的臉書曾轉發羅冠聰臉書的貼文，及鼓勵市民訂閱羅冠聰等人的眾籌平台Patreon，昨天其莊姓老闆被發現離港赴台。

據報導，莊姓老闆昨天在機場受訪時否認赴台居住，只說是赴台「睇下（看看）環保餐具」，一週後會返港。

報導指出，羅冠聰在Patreon等社交平台設有帳號並公開接受訂閱，據了解，警方正追查羅冠聰Patreon的訂戶資料。

去年7月及12月，香港警方指羅冠聰等多人涉嫌犯危害國家安全罪行，先後懸賞通緝，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，目前都在英國。

本月12日，香港保安局依「維護國家安全條例」（基本法23條立法）在憲報刊登公告，進一步把上述6人確定為「指明潛逃者」，並實施4項措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

律政司司長林定國其後表示，任何人直接或間接向他們提供資金都可能違法。

羅冠聰 老闆 香港

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