中共官媒：兩岸關係嚴峻 民間更需加強交流與合作

中共中央黨校機關報《學習時報》21日在頭版發表題為「在兩岸交流交往中促進心靈契合」的文章指出，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，兩岸民眾更需要加強交流與合作。文章強調，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作都不能停、不能斷、不能少。

值得注意的是，在《學習時報》發表這篇文章的同時，大陸國台辦也將於今下午和「相關部門」舉行聯合專題發布會，但對於記者會內容國台辦則是三緘其口。

《學習時報》這篇文章一開始就引述中共總書記習近平早前談話強調，「兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合」。

這篇文章主要是評論日前在福建舉行的海峽論壇。《學習時報》表示，作為兩岸交流的品牌活動，海峽論壇自2009年創辦至今，「已經成為兩岸民眾暢敘鄉情、交流互鑒、洽談合作的重要平台」，不斷拉近兩岸同胞的心靈距離。

文章稱，「兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，沒有什麼勢力能把我們分開。兩岸同胞是骨肉天親，這根植於共同的血脈和精神、紮根於共同的歷史和文化，心之相繫、情之相融，任何勢力、任何困難都割斷不了。」

《學習時報》強調，「人之相交，貴在知心。同胞多往來、多走動、多交流、多合作，才能拉近距離、增進互信、改善關係，才能減少分歧誤解、促進心靈契合。」

文章表示，「當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，台獨分裂勢力挾洋自重，不斷進行謀獨挑釁，兩岸民眾更需要加強交流與合作。以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作都不能停、不能斷、不能少。」

「兩岸各領域交流合作蘊含的內在動力、累積的深厚基礎已經形成不可逆轉的歷史趨勢，不是眼前的困難和阻礙所能撼動的，更不是任何人為阻隔可以叫停的。」

《學習時報》最後強調，「只要兩岸同胞以心相交、尊重差異、增進理解，秉持民族大義，順應歷史大勢，多做有利於兩岸關係和平發展、兩岸同胞增進福祉的事，就沒有什麼心結不能化解、沒有什麼困難不能克服、沒有理由不走得更近更好，就一定能夠相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉！」